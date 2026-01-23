Đóng

Giá vàng lập đỉnh mới, chuyên gia cảnh báo nguy cơ 'đu đỉnh'

(VTC News) -

Đằng sau những nhịp tăng mạnh của vàng là nguy cơ rung lắc khó lường, gây tâm lý sợ mất cơ hội lan rộng, nhà đầu tư nên làm gì lúc này?

Vân Khánh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới