Giá vàng hôm nay 23/1: Lập đỉnh cao chưa từng có, sắp chạm 5.000 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng mạnh khi các căng thẳng địa chính trị, bao gồm nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kiểm soát Greenland, làm gia tăng nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Theo ông Bob Haberkorn, chiến lược gia tại RJO Futures, việc Mỹ rút lại cảnh báo thuế quan đối với các nước Liên minh châu Âu liên quan tới Greenland chỉ tạo ra tác động ngắn hạn, trong khi xu hướng tăng của vàng vẫn được duy trì nhờ vai trò là tài sản lưu trữ giá trị trong bối cảnh kinh tế - chính trị còn nhiều bất định. Giá vàng đã tăng 64% trong năm ngoái và tăng thêm 11% từ đầu năm nay.

Ngoài căng thẳng xoay quanh vấn đề Greenland, thị trường còn chịu tác động từ những dấu hiệu bất ổn ngày càng rõ nét trên thị trường nợ công Nhật Bản, làm dấy lên lo ngại về khả năng lan truyền rủi ro sang các thị trường tài chính toàn cầu.

Một yếu tố hỗ trợ quan trọng khác là nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương. Ngân hàng Quốc gia Ba Lan phê duyệt kế hoạch mua thêm 150 tấn vàng và ngân hàng trung ương Bolivia nối lại việc mua vàng cho dự trữ ngoại hối.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng tăng cao chưa từng có. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 23/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 167,3 triệu đồng/lượng (mua) - 169,3 triệu đồng/lượng (bán), giảm 800.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng (mua) và 167,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500.000 đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 16,74 - 16,93 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 16,63 - 16,93 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.944 USD/ounce, tăng 113 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách sắp tới của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với kỳ vọng cơ quan này sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất. Trong bối cảnh lãi suất thấp kéo dài, kim loại quý, đặc biệt là vàng, được dự báo vẫn có nhiều dư địa tăng trong trung và dài hạn.

Theo ông Nicholas Frappell, Giám đốc thị trường định chế toàn cầu của ABC Refinery, việc giá vàng vượt mốc 4.800 USD/ounce cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa vội chốt lời, trong khi mục tiêu 5.000 USD/ounce đang ngày càng được chú ý. Đà tăng này phản ánh sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, gồm nợ công toàn cầu gia tăng, đồng USD suy yếu và mức độ bất định địa chính trị ở ngưỡng cao.

David Morrison, chuyên gia Phân tích Thị trường Cấp cao tại Trade Nation, cho rằng: Nhu cầu trú ẩn an toàn đang lấn át các yếu tố bất lợi ngày càng gia tăng đối với kim loại quý, trong bối cảnh thị trường tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất ít nhất đến tháng Sáu.

Bất chấp việc kỳ vọng về nhiều đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào cuối năm 2026 đã suy yếu, đà tăng của vàng vẫn được duy trì, nhờ sự suy giảm niềm tin chung vào các tài sản khác của Mỹ. Kim loại này tiếp tục thu hút dòng tiền phòng thủ khi nhà đầu tư buộc phải điều chỉnh lại đánh giá rủi ro trên toàn bộ thị trường toàn cầu.