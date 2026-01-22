Đóng

Giá vàng phá đỉnh: Nhà đầu tư nên giữ hay bán chốt lời?

Giá vàng thế giới và trong nước liên tiếp thiết lập những mốc kỷ lục mới, chuyên gia đưa ra những phân tích đa chiều dành cho nhà đầu tư.

QUỲNH TRANG
