Hàn Quốc muốn khôi phục vùng cấm bay theo thoả thuận quân sự liên Triều 2018

(VTC News) -

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young ngày 18/2 cho biết ba dân thường đã bốn lần thả máy bay không người lái (UAV) sang lãnh thổ Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Lee Jae-myung nhậm chức, gây phương hại quan hệ liên Triều.

Bình Nhưỡng lên án các vụ việc là vi phạm chủ quyền. Hồi đầu tháng, ông Chung bày tỏ tiếc nuối về sự việc, khẳng định đây không phải hành động do chính phủ chỉ đạo.

Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young phát biểu thông điệp năm mới tại lễ khai xuân năm 2026 của Bộ Thống nhất, tổ chức tại khu phức hợp chính phủ ở trung tâm Seoul ngày 2/1. (Ảnh: NEWS1)

Theo đó, ông Chung cũng cho biết Seoul đang xem xét khôi phục vùng cấm bay dọc biên giới với Triều Tiên theo thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018, văn kiện từng được thiết lập nhằm hạ nhiệt căng thẳng nhưng hiện bị đình chỉ.

“Chính phủ sẽ phối hợp với các cơ quan quân sự, rà soát và tìm cách khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018, trong đó có quy định thiết lập vùng cấm bay”, ông nói. Theo Bộ trưởng Thống nhất, mục tiêu của động thái này là ngăn ngừa các va chạm quân sự ngoài ý muốn và tạo nền tảng xây dựng lòng tin giữa lực lượng vũ trang hai miền.

Vùng cấm bay theo thỏa thuận 2018 cấm máy bay và UAV hoạt động trong phạm vi 15 km tính từ Khu phi quân sự (DMZ) ở khu vực phía đông và 10 km ở phía tây. Thỏa thuận được ký dưới thời cựu Tổng thống Moon Jae-in, với mục tiêu chấm dứt các hành động thù địch dọc biên giới và giữa quân đội hai bên. Tuy nhiên, cả Seoul và Bình Nhưỡng đã lần lượt đình chỉ thỏa thuận trong giai đoạn 2023 - 2024 khi căng thẳng leo thang.

Kế hoạch được công bố vài ngày sau khi Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, một lần nữa yêu cầu Hàn Quốc đưa ra biện pháp ngăn tái diễn các vụ UAV xâm nhập mà Bình Nhưỡng nói xảy ra hồi tháng 9/2025 và ngày 4/1/2026.

Bộ Thống nhất cho biết chính phủ cũng dự kiến tăng mức xử phạt đối với hành vi điều khiển UAV trái phép trong vùng cấm bay, đồng thời sửa đổi luật về quan hệ liên Triều nhằm cấm các hành động làm gia tăng căng thẳng quân sự giữa hai miền.

Bộ trưởng cho biết các kế hoạch trên đã được thảo luận tại cuộc họp gần đây của các bộ trưởng phụ trách an ninh và phản ánh lập trường chính thức của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung.