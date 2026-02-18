Cách ăn uống để đường huyết không ‘vọt trần’ ngày Tết

(VTC News) -

Theo ThS Nguyễn Thị Huyền, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhiều người bước vào kỳ nghỉ Tết với tâm lý dè dặt: ăn thì sợ đường huyết tăng cao, không ăn lại lo lạc lõng giữa bữa cơm gia đình. Sự kiêng khem hoặc cấm đoán quá mức dễ dẫn đến ăn bù mất kiểm soát sau đó, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn.

Quan điểm dinh dưỡng hiện đại cho thấy, người bệnh tiểu đường không cần loại bỏ hoàn toàn tinh bột hay chất béo. Các khuyến cáo của Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ và Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới đều nhấn mạnh cách tiếp cận linh hoạt, bền vững, phù hợp với đời sống thực tế. Mục tiêu không phải là “ăn kiêng triệt để”, mà là ăn đúng cách, đúng lượng và đúng thời điểm.

Người bệnh tiểu đường có thể đón Tết an toàn nếu ăn uống linh hoạt, dùng thuốc đúng giờ, kiểm soát tinh bột và duy trì lối sống điều độ. (Ảnh minh họa)

Uống thuốc đúng giờ

Trong những ngày Tết bận rộn, việc quên uống thuốc hoặc tiêm insulin đúng giờ khá phổ biến. Đây lại là yếu tố then chốt giúp kiểm soát đường huyết ổn định. Người bệnh cần ưu tiên tuân thủ phác đồ điều trị đã được bác sĩ chỉ định, tránh tự ý bỏ liều hoặc thay đổi giờ dùng thuốc.

Chia nhỏ bữa ăn, tránh ăn dồn

Nhịn bữa phụ để “dành bụng” cho bữa tiệc lớn là sai lầm thường gặp. Khi ăn quá nhiều trong một thời điểm, đường huyết dễ tăng vọt. Chia nhỏ các bữa ăn trong ngày giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng từ từ, đồng thời giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Chọn tinh bột có kiểm soát

Bánh chưng là biểu tượng của Tết và không cần loại bỏ hoàn toàn. Nếu đã ăn một phần bánh chưng, người bệnh nên giảm tương ứng lượng cơm, xôi hoặc các nguồn tinh bột khác trong bữa. Việc chỉ chọn một nguồn tinh bột giúp kiểm soát lượng glucid nạp vào cơ thể hiệu quả hơn.

Ưu tiên rau xanh từ đầu bữa

Chất xơ trong rau xanh giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu. Thói quen ăn rau trước không chỉ bổ sung vitamin, khoáng chất mà còn tạo cảm giác no sớm, hạn chế ăn quá mức các món giàu năng lượng.

Món nhiều năng lượng ăn chừng mực

Thịt kho, nem rán hay các món chiên xào vẫn có thể xuất hiện trên mâm cơm Tết của người bệnh tiểu đường. Điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần và tần suất. Ăn vừa đủ giúp người bệnh giữ được niềm vui ẩm thực ngày Tết mà vẫn an tâm với sức khỏe.

Theo các chuyên gia, một cái Tết an toàn với người tiểu đường không nằm ở việc kiêng khem cực đoan, mà ở sự chủ động, hiểu đúng về dinh dưỡng và lắng nghe cơ thể mình. Khi ăn uống hợp lý, vận động đều đặn và duy trì điều trị, người bệnh hoàn toàn có thể tận hưởng trọn vẹn không khí xuân bên gia đình.