(VTC News) -

Theo quy định tại Điều 46 Nghị định 188/2025/NĐ-CP, người có thẻ Bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ, trong đó có Tết Nguyên đán, vẫn được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi và mức hưởng như ngày thường.

Vẫn được hưởng Bảo hiểm y tế như bình thường

Cụ thể, người có thẻ Bảo hiểm y tế khi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở có tổ chức khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế ngoài giờ hành chính hoặc vào ngày lễ, ngày nghỉ sẽ được thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo đúng quyền lợi Bảo hiểm y tế.

Người dân chỉ cần mang theo thẻ Bảo hiểm y tế, hoặc tài khoản VssID, hoặc tài khoản định danh điện tử đã tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế khi đi khám, điều trị trong dịp Tết.

Đối với trường hợp cấp cứu, người bệnh không bắt buộc xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế ngay tại thời điểm nhập viện, nhưng phải bổ sung thẻ Bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân trước khi ra viện để được thanh toán quyền lợi.

Đi viện ngày Tết có được thanh toán Bảo hiểm y tế?

Mức thanh toán BHYT khi đi viện ngày Tết

Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh ngày Tết không thay đổi, được áp dụng theo Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế.

Trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến, người bệnh được quỹ BHYT thanh toán:

100% chi phí: người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo, người tham gia BHYT 5 năm liên tục và đã vượt mức cùng chi trả;

95% chi phí: người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, hộ cận nghèo;

80% chi phí: các đối tượng còn lại.Khám chữa bệnh đúng tuyến bao gồm: đúng nơi đăng ký ban đầu, thông tuyến, có giấy chuyển tuyến, trường hợp cấp cứu hoặc khám chữa bệnh khi đi công tác, học tập xa nơi đăng ký ban đầu.

Trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, người bệnh được thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương; 100% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.