76 thuốc mới được đề xuất bảo hiểm y tế chi trả, phần lớn là thuốc chữa ung thư

Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) cho biết, trong dự thảo Thông tư mới về Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, Ban soạn thảo đã rà soát, cập nhật, sửa đổi bổ sung danh mục thuốc mới.

Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất 76 thuốc có hiệu quả điều trị tốt và an toàn, được đưa vào danh mục bảo hiểm y tế.

Nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch chiếm tỷ trọng lớn nhất trong lần bổ sung này với 28 loại, bao gồm 22 thuốc điều trị đích.

Bên cạnh đó, danh mục mới đề xuất bổ sung thuốc điều trị các bệnh lý về tim mạch, nội tiết rối loạn tâm thần, ký sinh trùng, mắt.

76 thuốc mới được đề xuất bảo hiểm y tế chi trả, chủ yếu là thuốc ung thư. (Ảnh minh họa)

Theo bà Trang, dù những năm gần đây tỷ lệ thuốc trên tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên tục giảm, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng chi tiêu lớn nhất từ quỹ bảo hiểm y tế. Vì vậy, việc lựa chọn sử dụng và chi trả bảo hiểm y tế cho thuốc hợp lý là rất quan trọng, qua đó góp phần giảm chi phí điều trị, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và giảm chi tiền túi của người dân.

"Chúng tôi đang tiếp tục lắng nghe các ý kiến, tiếp thu những đề xuất phù hợp để hoàn thiện dự thảo trình lãnh đạo Bộ ban hành đầu năm 2026 và dự kiến Thông tư mới này sẽ có hiệu lực vào cuối quý 1 năm 2026" - bà Trần Thị Trang cho biết.

Theo thống kê, hiện số người tham gia bảo hiểm y tế là hơn 95,5 triệu người, đạt tỷ lệ 94,2% dân số toàn quốc. Khoảng 40 triệu dân thường xuyên đi khám bảo hiểm y tế, tương ứng số lượt khám 186 triệu lượt.