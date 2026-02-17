+
Xuất khẩu của Đài Loan (Trung Quốc) 'bùng nổ' kỷ lục nhờ nhu cầu lớn về chip
(VTC News) -
Xuất khẩu của Đài Loan (Trung Quốc) tăng mạnh nhất trong 16 năm nhờ nhu cầu lớn về các sản phẩm chip và công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
THÙY DƯƠNG
Tin mới
Giữ nhịp bầu trời mùa cao điểm Tết
07:46 17/02/2026
Đời sống
Bỏ Google về xây hệ sinh thái giao thông số
07:23 17/02/2026
Chân dung
Tiếng khóc chào đời phút giao thừa Bính Ngọ tại các bệnh viện sản lớn
07:07 17/02/2026
Tin tức
Hướng tốt, giờ đẹp xuất hành mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026
07:00 17/02/2026
Gia đình
Những mẫu nhà cấp 4 được ưa chuộng năm 2026
07:00 17/02/2026
Bất động sản
Chuyên gia phong thủy gợi ý tuổi xông nhà đầu năm giúp gia chủ may mắn
07:00 17/02/2026
VTC NEWS TV
Xe hybrid khuấy động thị trường đầu năm 2026
06:59 17/02/2026
Thị trường
‘Make in Việt Nam’ - khẳng định vị thế công nghệ Việt
06:57 17/02/2026
Chuyển đổi số
Giao thừa của bác sĩ 115: 'Tôi chỉ kịp thấy pháo hoa qua cửa kính xe cấp cứu'
06:55 17/02/2026
Tin tức
Công nghệ 17/2: Ấn Độ khẳng định tham vọng AI, robot Trung Quốc viết thư pháp
06:54 17/02/2026
Khoa học - Công nghệ
Người Việt ủ nước mắm ở Na Uy xuất đi khắp thế giới
06:49 17/02/2026
Người Việt bốn phương
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh: Thị trường BĐS sẽ ở trạng thái 'sôi động trong sự thận trọng'
06:44 17/02/2026
Bất động sản
Ân tình Việt Nam - Cuba: Không giới hạn, vượt thời gian
06:44 17/02/2026
Tư liệu
Giá xăng dầu hôm nay 17/2: Tiếp tục tăng giá
06:40 17/02/2026
Thị trường
Giá vàng hôm nay 17/2: Quay đầu đi xuống, mất ngưỡng 5.000 USD/ounce
06:36 17/02/2026
Tin giá vàng
Những lưu ý cho người mắc bệnh mạn tính trong dịp Tết
06:31 17/02/2026
Tin tức
Đại hội XIV của Đảng: Khi hành động là thước đo của mọi mục tiêu chiến lược
06:30 17/02/2026
Chính trị
Nghệ sĩ Xuân Hinh, Hoà Minzy và sao Việt chúc Tết độc giả Báo Điện tử VTC News
06:30 17/02/2026
Sao Việt
Mục sở thị mai vàng cổ thụ hơn 70 năm tuổi, lão nông rao bán 3,5 tỷ đồng
06:30 17/02/2026
Đời sống
Văn khấn mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026
06:00 17/02/2026
Gia đình
Đội bóng Việt Nam không nghỉ Tết: Đón giao thừa đất khách, đối mặt thách thức lạ
06:00 17/02/2026
Bóng đá Việt Nam
Thời tiết mùng 1 Tết: Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ có nơi nóng trên 35°C
04:30 17/02/2026
Thời tiết
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời cả nước, người dân xúc động đón năm mới Bính Ngọ 2026
01:20 17/02/2026
Tin nóng
Chủ tịch Hà Nội thăm, động viên các đơn vị trực Tết Nguyên đán
00:45 17/02/2026
Tin nóng
Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết Bính Ngọ 2026
00:05 17/02/2026
Chính trị
Hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà 3 tầng tại TP.HCM, 4 người kịp thoát nạn
23:15 16/02/2026
Phòng chống cháy nổ
Hồ Gươm kín người chờ ngắm pháo hoa giao thừa Tết Bính Ngọ 2026
23:00 16/02/2026
Đời sống
Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 và Bắc Bộ phủ
22:30 16/02/2026
Chính trị
Robot hình người 'chiếm lĩnh' đêm diễn đón giao thừa của Trung Quốc
22:26 16/02/2026
Thời sự quốc tế
Mạng wifi chậm vì quá đông người dùng dịp Tết: Làm ngay điều này
22:26 16/02/2026
Khoa học - Công nghệ