BHXH TP.HCM lan tỏa chính sách an sinh bằng truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn TP.HCM. Không chỉ gia tăng về số lượng, hoạt động truyền thông có sự thay đổi rõ nét về tư duy và hiệu quả, được xác định là một trụ cột trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển người tham gia, cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành.

Trong bối cảnh triển khai Luật BHXH 2024 và Luật BHYT 2024, công tác truyền thông chính sách không chỉ dừng ở việc phổ biến quy định mới mà còn giữ vai trò đồng hành, định hướng nhận thức và củng cố niềm tin xã hội. Việc làm rõ tính nhân văn và giá trị lâu dài của chính sách đã góp phần giúp người dân, doanh nghiệp hiểu đúng, tin tưởng và chủ động tham gia.

BHXH TP.HCM tổ chức truyền thông chính sách theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với quy mô dân cư, lực lượng lao động và cộng đồng doanh nghiệp lớn, đa dạng, trong đó tập trung làm rõ quyền lợi, nghĩa vụ người tham gia; đơn giản hóa thủ tục, mở rộng giao dịch điện tử; ứng dụng công nghệ số trong quản lý, chi trả, khám chữa bệnh BHYT; đồng thời cảnh báo hành vi giả mạo, lừa đảo và công khai, minh bạch các vi phạm pháp luật.

Sau sáp nhập, trước yêu cầu quản lý ngày càng mở rộng, bao gồm khu vực FDI và lao động nước ngoài, truyền thông được triển khai kịp thời, thống nhất trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, góp phần tạo đồng thuận xã hội, bảo đảm quyền lợi BHXH, BHYT không bị gián đoạn và khẳng định vai trò tiên phong của BHXH TP.HCM trong đổi mới tư duy, phương thức truyền thông chính sách.

Công tác truyền thông ngày càng khẳng định vai trò là kênh cung cấp thông tin và phản hồi thực tiễn quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo thực hiện chính sách.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến người dân và kết quả triển khai phản ánh qua các kênh truyền thông, trong các kỳ họp tháng 11 và 12/2025, Hội đồng Nhân dân TP.HCM thông qua 04 Nghị quyết hỗ trợ người tham gia BHXH, BHYT. Đây là nền tảng quan trọng mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội, khẳng định tính chủ động, kịp thời và chất lượng của công tác tham mưu do BHXH TP.HCM đề xuất.

Nhờ triển khai truyền thông chính sách chủ động, chuyên nghiệp, năm 2025, BHXH TP.HCM đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng: Số người tham gia BHXH, BHYT đạt hơn 13,2 triệu người (tăng gần 14%); BHXH và BHTN đều vượt kế hoạch; tổng thu đạt trên 147.000 tỷ đồng; độ bao phủ BHYT tiệm cận 95%. Những kết quả này cho thấy vai trò của truyền thông trong thúc đẩy mở rộng diện bao phủ, nâng cao mức độ tuân thủ và bảo đảm thực thi hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

BHXH TP.HCM đa dạng các hình thức tuyền thông, hướng tới sự chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.

Bên cạnh đó, BHXH TP.HCM duy trì truyền thông bài bản, thống nhất thông qua “Điểm tin chính sách BHXH, BHYT, BHTN”; tăng cường cảnh báo tin giả, thông tin sai lệch và các thủ đoạn lừa đảo mạo danh. Việc ứng dụng các sản phẩm truyền thông hiện đại, phù hợp với từng nhóm đối tượng đã mở rộng khả năng tiếp cận, nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật và bảo vệ quyền lợi người tham gia.

Bước sang năm 2026, với nền tảng đã được xây dựng, công tác truyền thông chính sách an sinh xã hội của BHXH TP.HCM tiếp tục hướng tới sự chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn, góp phần xây dựng hệ thống BHXH, BHYT vì người dân và sự phát triển bền vững của xã hội.