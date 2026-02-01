Chủ tịch Hà Nội thăm, động viên các đơn vị trực Tết Nguyên đán

Tối 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đi thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực tại một số đơn vị làm nhiệm vụ xuyên Tết trên địa bàn Hà Nội.