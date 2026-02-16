Người dân TP.HCM trải bạt ngồi chờ pháo hoa giao thừa Tết Bính Ngọ

Tối 16/2 (29 Tết), không khí tại khu vực trung tâm TP.HCM rộn ràng, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Dòng người từ khắp nơi nô nức đổ về vui xuân, chờ đón thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.
Từ chiều tối, khu vực đường hoa Nguyễn Huệ và công viên Bến Bạch Đằng đã ken kín người.
Trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm như Đồng Khởi, Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn), xe cộ nối đuôi nhau di chuyển chậm rãi.
Các gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách trong, ngoài nước tranh thủ có mặt sớm để tận hưởng trọn vẹn không khí đón giao thừa giữa lòng thành phố.
Có mặt tại đường hoa từ khá sớm, nhóm bạn của Minh Thư (21 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh) không nén nổi sự phấn khích, háo hức khi lần lượt tham quan các tiểu cảnh xuân, linh vật năm Bính Ngọ 2026.
Minh Thư cho biết, năm ngoái là lần đầu cô đón giao thừa ở trung tâm thành phố, cảm nhận được sự sôi động và ấm áp, do đó năm nay cô tiếp tục rủ bạn bè đi cùng. “Cả nhóm tụi mình hẹn nhau từ chiều, đi ăn nhẹ rồi vào đường hoa chụp ảnh, tối nay chắc chắn phải ở lại xem pháo hoa. Không khí đông vui thế này khiến ai cũng thấy rộn ràng hơn”, Minh Thư chia sẻ.
Bà Thanh Mai (57 tuổi, ngụ phường Phú Lợi) cùng hai cháu nhỏ có mặt từ sớm để chọn chỗ thuận lợi.
Nhiều năm nay, gia đình người phụ nữ này không về quê mà đón Tết tại TP.HCM để các con được hòa mình vào không khí lễ hội giữa trung tâm đô thị sôi động. “Khi thấy thành phố rực rỡ ánh đèn, người người tươi cười chúc nhau năm mới, mình cảm nhận rõ sự khởi đầu đầy hy vọng”, bà nói.
Sau khi tham quan đường hoa, nhiều người di chuyển ra khu vực công viên Bến Bạch Đằng để chờ xem pháo hoa tầm cao bắn từ khu vực đầu hầm sông Sài Gòn.
Tại đây, nhiều gia đình mang theo đồ ăn nhẹ, nước uống, sẵn sàng ngồi đợi trong vài giờ đồng hồ để giữ chỗ đẹp.
Càng gần thời điểm giao thừa, lượng người đổ về công viên càng đông. Tiếng cười nói rộn rã, những lời chúc năm mới sớm vang lên khắp không gian ven sông.
Chị Mỹ Linh (ngụ phường Thủ Đức) cho biết dù phải len lỏi giữa đám đông để tìm chỗ ngồi, nhưng cảm giác được hòa vào biển người háo hức chờ pháo hoa khiến chị và gia đình đều hân hoan.
“Sắp bước sang năm mới, cả nhà đang đếm ngược đến giờ ngắm pháo hoa. Dù chen chúc nhưng ai cũng vui, ai cũng chờ đợi khoảnh khắc bầu trời rực sáng”, chị Linh chia sẻ.