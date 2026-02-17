Đội bóng Việt Nam không nghỉ Tết: Đón giao thừa đất khách, đối mặt thách thức lạ

(VTC News) -

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của các giải trong nước, bóng đá Việt Nam vẫn có một đại diện thi đấu. Câu lạc bộ Công an Hà Nội là đội bóng duy nhất ở 2 hạng chuyên nghiệp không có kỳ nghỉ Tết, đồng thời là những người "khai xuân" cho bóng đá Việt Nam trong năm mới Bính Ngọ 2026 ở đấu trường quốc tế.

Huấn luyện viên Alexandre Polking và học trò di chuyển sang Singapore từ hôm qua (16/2), tức 29 Tết và đón giao thừa ở nước bạn. CLB Công an Hà Nội chuẩn bị bước vào trận lượt về vòng 1/8 của AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á), đấu với đội chủ nhà là Tampines Rovers.

CLB Công an Hà Nội đấu với Tampines Rovers ở trận lượt về vòng 1/8 Cúp C2 châu Á.

Màn khai xuân của Nguyễn Quang Hải và đồng đội diễn ra trong bối cảnh thú vị hiếm có. CLB Công an Hà Nội thắng 4-0 trên sân nhà Hàng Đẫy (Hà Nội) ở trận lượt đi cách đây một tuần. Đây lẽ ra là tỷ số an toàn, đủ để thầy trò huấn luyện viên Polking tự tin vào khả năng giành quyền đi tiếp.

Tuy nhiên, tình hình thay đổi chóng mặt vì một chi tiết trong danh sách đăng ký thi đấu của đại diện bóng đá Việt Nam ở trận đấu đó. Điều này khiến CLB Công an Hà Nội đối mặt với nguy cơ bị xử thua 0-3, đồng nghĩa với việc họ chuyển sang thế bất lợi trước cuộc tái đấu ngày mai (18/2).

Lý do là đội bóng V.League sử dụng 2 cầu thủ lẽ ra không được tham gia trận đấu vì án phạt theo điều lệ giải. Đó là các trường hợp ngoại binh Stefan Mauk và China (hay Rogerio Alves). Cả 2 cầu thủ này đều nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng.

Cụ thể, Stefan Mauk bị cảnh cáo ở các trận gặp Đại Phố, Bắc Kinh Quốc An và Macarthur. China bị phạt thẻ khi đối đầu gặp Đại Phố cả 2 lượt trận và trận đấu với Bắc Kinh Quốc An.

Chi tiết quan trọng là thẻ vàng thứ ba của 2 cầu thủ này đều xuất hiện trong trận đấu ở lượt cuối gặp Đại Phố (Tai Po). Theo điều lệ giải, Stefan Mauk và China bị cấm thi đấu ở trận tiếp theo - chính là trận lượt đi vòng 1/8 giữa CLB Công an Hà Nội và Tampines Rovers tuần trước.

Cả Stefan Mauk và China đều đá chính. China thậm chí còn ghi bàn. Như vậy, 2 cầu thủ lẽ ra bị "treo giò" của CLB Công an Hà Nội đều ra sân.

Theo quy chế về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đội bóng sử dụng cầu thủ không hợp lệ bị xử thua 0-3. AFC không thông báo cho các đội bóng về các trường hợp bị cấm thi đấu trước mỗi trận. Các CLB phải tự kiểm soát và đảm bảo đăng ký cầu thủ hợp lệ.

Đại diện của bóng đá Việt Nam đối mặt với nguy cơ bị hủy kết quả thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở lượt đi vòng 1/8 và thay bằng tỷ số thua ngược 3 bàn. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế.

Lỗi sử dụng cầu thủ không hợp lệ không dẫn tới án phạt hủy tư cách thi đấu của đội bóng (loại khỏi giải). CLB Công an Hà Nội vẫn có thể đi tiếp nếu thắng Tampines Rovers với tỷ số từ 4-0 trở lên trong trận lượt về.