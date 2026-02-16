XSMB 17/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 17/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 17/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 17/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 17/2/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 15/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 15/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 15/2/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 15/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 15/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 14/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 14/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 14/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 14/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 13/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 13/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 13/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 13/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 12/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 12/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 12/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 12/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/2/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ mở thưởng do Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ do Đài Bắc Ninh (XSBN) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ quay thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ quay số XSMB.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ mở thưởng do Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc Đài Thái Bình (XSTB) sẽ thực hiện.

Vé số miền Bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) có 6 đài luân phiên tổ chức quay số, mỗi ngày chỉ một đài đảm nhiệm mở thưởng. Lịch quay được ấn định cố định theo tuần: Thứ Hai Hà Nội, Thứ Ba Quảng Ninh, Thứ Tư Bắc Ninh, Thứ Năm Hà Nội, Thứ Sáu Hải Phòng, Thứ Bảy Nam Định và Chủ Nhật Thái Bình.

- Đến ngày được phân công, đài quay tiến hành phát hành và phân phối vé số trên toàn khu vực miền Bắc. Việc phát hành chỉ diễn ra trong đúng ngày mở thưởng, không áp dụng cho các ngày trước hoặc sau.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể đổi thưởng tại đại lý vé số gần nơi sinh sống hoặc đến trực tiếp Công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé trúng. Trong đó, nhận thưởng qua đại lý thường được nhiều người lựa chọn vì nhanh chóng và thuận tiện.

- Trường hợp lĩnh thưởng tại đại lý vé số XSMB, người trúng sẽ phải chi trả một khoản phí dịch vụ (hoa hồng đổi thưởng). Mức phí phổ biến thường nằm trong khoảng 0,5%–1% giá trị giải, tùy theo quy định của từng đại lý và từng khu vực.

- Nếu người chơi đến nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc, số tiền nhận được sẽ là toàn bộ giá trị giải sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc diện chịu thuế). Hình thức này không phát sinh thêm phí, giúp người trúng thưởng đảm bảo tối đa quyền lợi của mình.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.