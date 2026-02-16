Khởi tố cô gái tạt sơn vào nhà người yêu cũ để trả thù ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 16/2, Công an phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi, ngụ tại phường) để điều tra về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo điều tra ban đầu, mâu thuẫn giữa Tiên và bạn trai cũ là anh T.A.P. (27 tuổi) phát sinh từ tháng 12/2025 do chuyện tình cảm. Cho rằng người yêu cũ có lỗi với mình, Tiên nảy sinh ý định tạt sơn vào nhà anh P. để trả thù.

Đêm 12/2 (tức 25 Tết), khoảng 23h30, Tiên rủ một thiếu niên 14 tuổi tên Ph. đi mua sơn. Ban đầu, Tiên mua một thùng sơn màu xanh và một thùng màu đen với giá 470.000 đồng tại cửa hàng vật liệu xây dựng. Sau đó, cả hai đi bộ đến nhà anh P. để quan sát.

Phạm Ngọc Mỹ Tiên tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Nhận thấy cửa chính ngôi nhà có màu đen, Tiên lo ngại việc tạt sơn đen sẽ không gây chú ý nên quay lại cửa hàng đổi sang hai thùng sơn màu vàng và đỏ. Theo lời khai, Tiên chọn hai màu này để các vết sơn nổi bật hơn, gây ảnh hưởng thẩm mỹ nghiêm trọng cho căn nhà.

Để tránh bị phát hiện, Tiên thay quần áo kín, đeo khẩu trang và đội nón nhằm che giấu đặc điểm nhận diện trước camera an ninh.

Khoảng 0h35 ngày 13/2 (26 Tết), Tiên một mình mang sơn quay lại, tạt sơn vàng lên bộ cửa chính bốn cánh và khu vực thềm nhà, khiến sơn văng ra cả lòng đường. Chưa dừng lại, Tiên vòng ra hẻm bên hông, tiếp tục tạt sơn đỏ vào cửa sau và tường.

Sau đó, cô gái này vứt bỏ quần áo ngoài và phụ kiện nhằm phi tang rồi bắt xe về quê Vĩnh Long trong đêm.

Phạm Ngọc Mỹ Tiên cùng tang vật tại hiện trường vụ án. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Sáng 13/2, gia đình anh P. phát hiện căn nhà bị tạt sơn loang lổ từ trong ra ngoài nên trình báo công an. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận lớp sơn bám dày trên cửa, sân và tường hẻm, gây mất mỹ quan nghiêm trọng.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và Tổ công tác số 5 (Phòng Cảnh sát hình sự) khẩn trương truy xét. Họ xác định được nơi lẩn trốn của nghi phạm tại xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long.

Tối 13/2, khoảng 12 giờ sau khi tiếp nhận trình báo, trinh sát bắt giữ Phạm Ngọc Mỹ Tiên tại quê nhà và di lý về TP.HCM phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Tiên thừa nhận toàn bộ hành vi. Kết luận định giá tài sản xác định thiệt hại hơn 22 triệu đồng.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi, Cơ quan CSĐT hoàn tất hồ sơ, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tiên để tiếp tục điều tra, xử lý.