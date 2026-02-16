Rời ga Hà Nội, chuyến tàu hạnh phúc đêm Giao thừa lăn bánh vào Nam

Trên chuyến tàu còn có nhiều du khách quốc tế trải nghiệm Tết Việt. Một du khách đến từ Anh cho biết đây là lần đầu chị đón năm mới trên tàu hỏa: “Ở nước tôi, mọi người thường tụ tập ở quảng trường hoặc ở nhà. Việc di chuyển suốt đêm trong dịp năm mới là điều khá lạ. Nhưng tôi thấy không khí Tết ở Việt Nam rất rõ ràng, từ cách trang trí đến sự háo hức của mọi người”.