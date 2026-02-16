4 bệnh nhân nặng được cứu sống nhờ người hiến tạng trong ngày cuối năm

(VTC News) -

Ngày 14/2 (27 Tết), Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tiếp nhận một trường hợp tai biến mạch máu não nặng, tiên lượng rất xấu, nguy cơ cao tiến triển đến chết não. Dù ê-kíp hồi sức tích cực nỗ lực tối đa, áp dụng mọi biện pháp điều trị hiện đại, tình trạng người bệnh vẫn không cải thiện.

Sau khi được Phòng Công tác xã hội tư vấn đầy đủ, thấu đáo về ý nghĩa và quy trình hiến tặng mô, tạng, gia đình người bệnh quyết định hiến tặng các mô và bộ phận cơ thể để cứu giúp những bệnh nhân khác đang cận kề ranh giới sinh tử.

Một phút mặc niệm trước giờ phẫu thuật để tri ân người hiến tạng. Ảnh: BVCC)

Ngày 15/2 (28 Tết), sau khi hoàn tất quy trình xác định chết não theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình điều phối và ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc, hơn 200 y bác sỹ, điều dưỡng và nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa được huy động khẩn trương, đồng bộ triển khai 5 ca phẫu thuật lớn, gồm: Ca mổ lấy tạng từ người hiến, một ca ghép tim, một ca ghép gan và hai ca ghép thận.

Các ca phẫu thuật diễn ra liên tục, căng thẳng xuyên đêm và hoàn tất vào ngày 16/2 (29 Tết).

Các bác sỹ ghép tim giành lại sự sống cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Để thực hiện thành công chuỗi ca ghép đặc biệt này, hàng loạt ê-kíp chuyên môn phối hợp chặt chẽ, từ hồi sức, gây mê, phẫu thuật, điều dưỡng đến xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Các bộ phận hành chính, hậu cần, vận chuyển cũng hoạt động hết công suất, bảo đảm từng khâu trong quy trình được triển khai đúng quy định chuyên môn, an toàn và hiệu quả.

Đáng chú ý, thời điểm kích hoạt ghép tạng rơi đúng những ngày cao điểm Tết Nguyên đán. Nhiều nhân viên y tế đang trên đường về quê hoặc quây quần bên gia đình đã chủ động quay trở lại bệnh viện ngay trong đêm khi nhận được thông báo. Các thành viên trong ê - kíp xác định đây là nhiệm vụ chuyên môn ưu tiên, với mục tiêu cao nhất là giành lại sự sống cho người bệnh.

Việc thực hiện đồng thời 4 ca ghép tạng trong thời điểm đặc biệt này không chỉ đòi hỏi năng lực chuyên môn cao mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y tế. Mỗi ca ghép thành công là một cuộc tái sinh, mở ra hy vọng sống mới cho các bệnh nhân suy tim, suy gan, suy thận giai đoạn cuối – những người từng nhiều lần đứng trước nguy cơ không kịp đón thêm một mùa xuân.

Đối với gia đình người hiến, quyết định trong thời khắc mất mát đã giúp sự ra đi của thân nhân trở nên ý nghĩa hơn khi sự sống được tiếp nối trong cơ thể nhiều người khác.