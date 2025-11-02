Qua đời ở tuổi 25, chàng trai hiến tạng, giúp hỗ trợ hơn 100 bệnh nhân

(VTC News) -

Ngày 17/3/2023, bà Kim Wormsbaker (63 tuổi) sinh sống ở Twin Falls, bang Idaho, Mỹ nhận cuộc điện thoại báo tin tức dữ từ chồng, ông Curtis (59 tuổi). Con trai của họ là Dylan (25 tuổi) vừa bị tai nạn giao thông.

“Bác sĩ thông báo rằng con trai tôi rất nguy kịch, đang phải giành giật sự sống”, ông Curtis nhớ lại. Một tuần sau, Dylan qua đời vì chấn thương sọ não. Tài xế gây tai nạn, Afton Gailfus, bị kết tội ngộ sát do thiếu quan sát khi tham gia giao thông.

Chàng trai trẻ ra đi, để lại nỗi buồn vô hạn cho cha mẹ, bốn anh chị em và vị hôn thê - Angela Pace. Cuộc sống thêm khó khăn khi Dylan và vị hôn thê đang gồng mình nuôi 4 đứa trẻ.

Dylan chụp ảnh bên vị hôn thê và 4 đứa con.

Trong lúc nỗi đau bao trùm, ông bà Wormsbaker biết rằng lúc sống con trai đã đăng ký hiến tạng, để có thể giúp đỡ những người khác.

Năm 20 tuổi, Dylan đăng ký hiến tạng và nói với cha rằng anh đã đưa ra quyết định này phòng khi điều gì tồi tệ xảy ra với mình. Đến nay, Dylan đã giúp đỡ được 102 bệnh nhân trên khắp cả nước, từ trẻ em đến người về hưu, với độ tuổi từ 15 đến 77, và tạng vẫn tiếp tục được gửi đến những hoàn cảnh khó khăn.

Bà Kim xúc động nói: “Con trai chúng tôi vinh dự trở thành người hùng của những bệnh nhân khác là một điều có ý nghĩa lớn lao và đầy tự hào”. Bà và ông Curtis còn tổ chức các buổi hướng dẫn thực hiện quy trình hiến tạng cho các tình nguyện viên.

Trước đó, hai vợ chồng được thư cảm ơn từ một người bệnh nhân nhận được một quả thận của Dylan hiến tặng khiến bản thân không khỏi xúc động. Ông Curtis chia sẻ: “Chúng tôi kinh ngạc trước số lượng cuộc đời mà thằng bé đã thay đổi”.

Hai vợ chồng Wormsbaker cùng vị hôn thê của con trai không chỉ chăm sóc các đứa trẻ nên người mà còn quyết tâm giữ ký ức về Dylan sống mãi.

Bố mẹ Dylan tự hào khi con trai mình giúp đỡ được hơn 102 bệnh nhân trên toàn nước Mỹ.

Pace đã mở một khu vui chơi trẻ em trong nhà, Little World Play. Đây là ước mơ từ lâu của cô và vị hôn phu quá cố, Dylan.

“Suốt năm qua, tôi và anh Dylan đã nỗ lực mở một nơi vui chơi cho các con mình và mọi đứa trẻ khác. Mặc dù gặp phải vài trở ngại rõ ràng, tôi vừa hồi hộp, vừa vui mừng khi mang Little World Play đến với cộng đồng", Pace chia sẻ trên trang cá nhân.

Ông Curtis cũng rất tự hào khi nhắc đến con trai mình. Ông tin rằng những người con sẽ luôn biết bố chúng đang hạnh phúc ở thế giới bên kia và luôn dõi theo sự trưởng thành của các con.

Theo thống kê, hiện có hơn 100.000 bệnh nhân ở Mỹ đang chờ ghép tạng, và một người hiến tạng có thể cứu được khoảng 8 mạng sống.