Giá xăng dầu hôm nay 10/12: Tiếp tục giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm sau khi Iraq nối lại sản xuất tại một mỏ dầu lớn, đồng thời thị trường theo dõi sát các diễn biến trong nỗ lực đàm phán hòa bình tại Ukraine.

Hai quan chức năng lượng Iraq cho biết, mỏ West Qurna 2 do Lukoil vận hành - một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới - đã hoạt động trở lại sau sự cố rò rỉ ở đường ống xuất khẩu khiến sản lượng bị cắt giảm. Mỏ này có công suất khoảng 460.000 thùng/ngày, chiếm 0,5% nguồn cung dầu toàn cầu.

Giá dầu giảm sau khi xuất hiện thông tin Iraq tạm ngừng sản xuất tại mỏ này nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại khi hoạt động được khôi phục.

Trong một diễn biến khác, tiến độ đàm phán hòa bình về Ukraine vẫn chậm chạp, đặc biệt là các vấn đề về bảo đảm an ninh cho Kiev và tình trạng những vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát. Dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn thúc đẩy thỏa thuận.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa: Reuters).

Chuyên gia phân tích Tamas Varga của PVM, nhận định: “Nếu đạt được bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào về Ukraine trong thời gian tới, xuất khẩu dầu của Nga có thể tăng và gây áp lực giảm giá dầu”. Trong khi các nhà phân tích của ANZ nhận định, bất kỳ bước tiến đáng kể nào trong đàm phán có thể làm thay đổi nguồn cung dầu toàn cầu hơn 2 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, Vivek Dhar, chiến lược gia về hàng hóa khai thác và năng lượng tại Commonwealth Bank of Australia cho biết, lệnh ngừng bắn là yếu tố gây bất lợi lớn nhất cho triển vọng tăng giá, trong khi các thiệt hại kéo dài đối với cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga lại gây ra rủi ro theo hướng ngược lại.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 4/12, giá xăng E5 RON92 tăng 534 đồng/lít, không cao hơn 19.822 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 451 đồng/lít, không cao hơn 20.460 đồng/lít.

Ngược lại, giá dầu diesel giảm 420 đồng/lít, không cao hơn 18.380 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 580 đồng/lít, không cao hơn 18.893 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 52 đồng/kg, không cao hơn 13.436 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 tăng 27 lần, giảm 23 lần. Giá dầu diesel có 24 lần tăng, 24 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.