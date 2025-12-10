Israel tiếp tục không kích vào Lebanon

Hãng thông tấn Nhà nước Lebanon cho biết mục tiêu tấn công trong loạt cuộc không kích hôm qua của quân đội Israel là ở khu vực Al-Tuffah, phía Nam Lebanon, cách biên giới Israel khoảng 40km. Nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy trong đòn tập kích, nhưng chưa có báo cáo về thương vong. Nguồn tin cũng không nói rõ có mục tiêu của Phong trào Hezbollah bị đánh phá hay không.

Binh lính Israel (Ảnh: IDF)

Về phần mình, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo không quân nước này đã tập kích một trung tâm huấn luyện cùng một số mục tiêu khác của Hezbollah ở khu vực phía Nam Lebanon. IDF tiếp tục cáo buộc Hezbollah đang tìm cách tái vũ trang, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực tháng 11/2024.

Thời gian qua, đặc biệt là sau khi lệnh ngừng bắn ở Gaza do Mỹ bảo trợ được triển khai đầu tháng 10, quân đội Israel đã đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng cả bộ binh và không quân vào Lebanon, nhắm mục tiêu là các cơ sở và thành viên Phong trào Hezbollah. Động thái leo thang của Israel khiến truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại nước này có thể mở lại cuộc chiến vào Lebanon để trấn áp Hezbollah.

Ngay tại Israel, một cuộc thăm dò dư luận do Viện Dân chủ Israel tiến hành và công bố hôm qua cho thấy: có tới 71% số người Israel tin rằng nước này sẽ mở lại cuộc chiến với lực lượng Hezbollah ở Lebanon trong năm 2026.

Trước đó, do tác động của cuộc chiến Gaza, quân đội Israel và Phong trào Hezbollah đã có màn đối đầu hỏa lực ác liệt kéo dài 14 tháng, từ tháng 10/2023 đến tháng 11/2024.

Đỉnh điểm xung đột là giai đoạn tháng 9-11/2024 khi quân đội Israel tiến hành chiến dịch tấn công tổng lực vào Lebanon, hạ sát hàng nghìn thành viên Hezbollah, trong đó có Thủ lĩnh Hassan Nasrallah cùng nhiều quan chức cấp cao khác.