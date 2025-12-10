Bảng xếp hạng giải UEFA Champions League 2025-2026 lượt 6

(VTC News) -

Lượt trận thứ 6 của UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 có 2 cặp đấu nhận được nhiều sự quan tâm. Inter Milan đối đầu Liverpool (3h ngày 10/12) và Real Madrid chạm trán Man City (3h ngày 11/12).

Ở cặp đầu tiên, Inter Milan được đánh giá cao hơn. Đội đương kim á quân vẫn thi đấu tốt ở Champions League mùa này, mới thua 1 trận. Họ vừa trải qua 3 chiến thắng liên tiếp ở đấu trường Serie A.

Trong khi đó, Liverpool vẫn bất ổn trong mùa giải thứ hai của huấn luyện viên Arne Slot. Không chỉ vậy, Mohamed Salah vừa công khai chỉ trích đội nhà.

Real Madrid đấu với Man City trong bối cảnh không có phong độ tốt.

Cặp đấu thứ hai có tương quan ngược lại. Real Madrid có lợi thế sân nhà nhưng phong độ lại rất kém và có đầy tin đồn mâu thuẫn nội bộ. Trong khi đó, Man City dần ổn định sau khởi đầu nhiều trục trặc.

Bảng xếp hạng giải Champions League lượt 6

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Arsenal 5 14-1 15 2 PSG 5 19-8 12 3 Bayern Munich 5 15-6 12 4 Inter Milan 5 12-3 12 5 Real Madrid 5 12-5 12 6 Dortmund 5 17-11 10 7 Chelsea 5 12-6 10 8 Sporting 5 11-5 10 9 Man City 5 10-5 10 10 Atalanta 5 6-5 10 11 Newcastle 5 11-4 9 12 Atletico Madrid 5 12-10 9 13 Liverpool 5 10-8 9 14 Galatasaray 5 8-7 9 15 PSV Eindhoven 5 13-8 8 16 Tottenham 5 10-7 8 17 Bayer Leverkusen 5 8-10 8 18 Barcelona 5 12-10 7 19 Qarabag 5 8-9 7 20 Napoli 5 6-9 7 21 Marseille 5 8-6 6 22 Juventus 5 10-10 6 23 Union SG 5 5-12 6 24 AS Monaco 5 6-8 6 25 Pafos 5 4-7 6 26 Olympiakos 6 6-13 5 27 Club Brugge 5 8-13 4 28 Frankfurt 5 7-14 4 29 Athletic Bilbao 5 4-9 4 30 Benfica 5 4-8 3 31 Slavia Prague 5 2-8 3 32 Bodo/Glimt 5 7-11 2 33 Villarreal 5 2-10 1 34 Copenhagen 5 7-14 4 35 Kairat 5 4-15 1 36 Ajax 5 1-16 0

Lịch thi đấu, kết quả giải Champions League lượt 6

Ngày 9/12 - 22h30: Kairat 0-1 Olympiakos

Ngày 10/12 - 0h45: Bayern Munich 3-1 Sporting Lisbon

Ngày 10/12 - 3h: Atalanta vs Chelsea

Ngày 10/12 - 3h: Barcelona vs Frankfurt

Ngày 10/12 - 3h: Inter Milan vs Liveprool

Ngày 10/12 - 3h: AS Monaco vs Galatasaray

Ngày 10/12 - 3h: PSV Eindhoven vs Atletico Madrid

Ngày 10/12 - 3h: Royal Union SG vs Marseille

Ngày 10/12 - 3h: Tottenham vs Slavia Prague

Ngày 11/12 - 0h45: Qarabag vs Ajax

Ngày 11/12 - 0h45: Villarreal vs Copenhagen

Ngày 11/12 - 3h: Athletic Bilbao vs PSG

Ngày 11/12 - 3h: Bayer Leverkusen vs Newcastle

Ngày 11/12 - 3h: Benfica vs Napoli

Ngày 11/12 - 3h: Club Brugge vs Arsenal

Ngày 11/12 - 3h: Dortmund vs Bodo/Glimt

Ngày 11/12 - 3h: Juventuis vs Pafos

Ngày 11/12 - 3h: Real Madrid vs Man City

Thể thức giải UEFA Champions League năm 2025

Vòng phân hạng có 8 lượt đấu. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với 8 đối thủ thuộc 4 nhóm hạt giống khác nhau, theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên. Kết thúc 8 lượt trận, 24 câu lạc bộ giành quyền đi tiếp (trong đó 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8, nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp).

Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.

8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.

Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về), được tổ chức ở sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary) vào ngày 30/5/2026.