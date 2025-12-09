Kết quả Wolves 1-4 Man Utd: Bruno Fernandes điểm 10

(VTC News) -

Wolves đấu với Man Utd là trận muộn nhất của vòng 15 giải Ngoại Hạng Anh. Gặp đội bóng yếu nhất giải - đứng cuối bảng xếp hạng và có chuỗi 8 trận thua liên tiếp trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim giành chiến thắng với tỷ số 4-1 với màn trình diễn chói sáng của Bruno Fernandes.

"Quỷ đỏ" hoàn toàn áp đảo ngay từ những phút đầu trận. Riêng ở hiệp đấu đầu tiên, Man Utd liên tiếp tạo ra cơ hội nguy hiểm và thực hiện tới 14 cú sút. Fernandes ghi bàn mở tỷ số ở phút 25 sau khi tận dụng sai lầm của hậu vệ Wolves.

Bruno Fernandes ghi 2 bàn và có 1 đường chuyền kiến tạo. (Ảnh: Reuters)

Trong thế trận lép vế, đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ. Jean Bellegarde ghi bàn ở cú sút trúng đích duy nhất của Wolves trong hiệp đầu tiên. Tuy nhiên, đội chủ nhà không làm được gì hơn trong phần còn lại của trận đấu.

Ở hiệp 2, Man Utd thi đấu tưng bừng hơn. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội khách là 67%. Họ có 13 cú sút, 4 cơ hội nguy hiểm với chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 3,06. Những thống kê này được chuyển hóa thành 3 bàn thắng.

Bruno Fernandes tiếp tục ghi dấu ấn bằng 1 bàn thắng từ chấm phạt đền và 1 pha kiến tạo cho Mason Mount lập công. Tiền vệ người Bồ Đào Nha được một số trang dữ liệu bóng đá như Flashscore chấm điểm 10 ở trận đấu này. Bàn còn lại của Man Utd đến từ cú dứt điểm dễ dàng của Bryan Mbeumo vào khung thành rộng mở.

Chiến thắng 4-1 trước Wolves đưa Man Utd lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với đội xếp trên là Chelsea và chỉ kém 2 điểm so với đội đứng thứ tư. Đây là vị trí cao nhất của "Quỷ đỏ" dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim. Họ từng chạm đến mốc này ở vòng 9 trước khi trôi dần về khu vực giữa bảng xếp hạng.

Đội hình Wolves đấu với Man Utd

Wolves: Johnstone, Hoever, Mosquera, Agbadou, Toti, Wolfe, Andre, Krejci, Bellegarde, Arias, Starand Larsen.

Man Utd: Lammens, Mazraoui, Heaven, Shaw, Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mbeumo, Cunha, Mount.