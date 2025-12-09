Kết quả Wolves 1-4 Man Utd: Bruno Fernandes điểm 10

Wolves đấu với Man Utd là trận muộn nhất của vòng 15 giải Ngoại Hạng Anh. Gặp đội bóng yếu nhất giải - đứng cuối bảng xếp hạng và có chuỗi 8 trận thua liên tiếp trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim giành chiến thắng với tỷ số 4-1 với màn trình diễn chói sáng của Bruno Fernandes.
"Quỷ đỏ" hoàn toàn áp đảo ngay từ những phút đầu trận. Riêng ở hiệp đấu đầu tiên, Man Utd liên tiếp tạo ra cơ hội nguy hiểm và thực hiện tới 14 cú sút. Fernandes ghi bàn mở tỷ số ở phút 25 sau khi tận dụng sai lầm của hậu vệ Wolves.
Trong thế trận lép vế, đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ. Jean Bellegarde ghi bàn ở cú sút trúng đích duy nhất của Wolves trong hiệp đầu tiên. Tuy nhiên, đội chủ nhà không làm được gì hơn trong phần còn lại của trận đấu.
Ở hiệp 2, Man Utd thi đấu tưng bừng hơn. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội khách là 67%. Họ có 13 cú sút, 4 cơ hội nguy hiểm với chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 3,06. Những thống kê này được chuyển hóa thành 3 bàn thắng.
Bruno Fernandes tiếp tục ghi dấu ấn bằng 1 bàn thắng từ chấm phạt đền và 1 pha kiến tạo cho Mason Mount lập công. Tiền vệ người Bồ Đào Nha được một số trang dữ liệu bóng đá như Flashscore chấm điểm 10 ở trận đấu này. Bàn còn lại của Man Utd đến từ cú dứt điểm dễ dàng của Bryan Mbeumo vào khung thành rộng mở.
Chiến thắng 4-1 trước Wolves đưa Man Utd lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với đội xếp trên là Chelsea và chỉ kém 2 điểm so với đội đứng thứ tư. Đây là vị trí cao nhất của "Quỷ đỏ" dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim. Họ từng chạm đến mốc này ở vòng 9 trước khi trôi dần về khu vực giữa bảng xếp hạng.
Wolves: Johnstone, Hoever, Mosquera, Agbadou, Toti, Wolfe, Andre, Krejci, Bellegarde, Arias, Starand Larsen.
Man Utd: Lammens, Mazraoui, Heaven, Shaw, Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mbeumo, Cunha, Mount.