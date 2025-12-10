Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng bầu cử trong 60 - 90 ngày tới

Báo The Kyiv Independent của Ukraine tối 9/12, theo giờ địa phương, cho biết phát biểu với các nhà báo cùng ngày, Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine có thể sẵn sàng tổ chức bầu cử trong thời điểm Liên bang Nga tiến hành cuộc chiến quy mô lớn nếu Mỹ và các đối tác châu Âu giúp bảo đảm an ninh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề bầu cử ở Ukraine.

Theo kênh RT của Liên bang Nga, Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Politico công bố ngày 9/12 rằng Kiev không nên tiếp tục lấy lý do chiến sự đang diễn ra để trì hoãn bầu cử.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Họ đã không tổ chức bầu cử trong một thời gian dài. Bạn biết đấy, họ nói về dân chủ, nhưng đến một lúc nào đó thì nó không còn là dân chủ nữa”.

Khi được hỏi trực tiếp liệu Ukraine có nên tổ chức bầu cử hay không, Tổng thống Trump nói “đã đến lúc rồi” và cho rằng đây là “một thời điểm quan trọng để tổ chức bầu cử”, đồng thời nhấn mạnh rằng trong khi “họ đang dùng chiến tranh để không tổ chức bầu cử”, thì người dân Ukraine “nên có quyền lựa chọn đó”.

Về phần mình, theo báo The Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine cho rằng việc bầu cử phụ thuộc vào vấn đề an ninh, trong bối cảnh Liên bang Nga tiếp tục tấn công nước này thường xuyên, cũng như phụ thuộc vào khả năng để binh sĩ bỏ phiếu và các vấn đề lập pháp.

“Tôi hiện đang đề nghị, và tuyên bố công khai điều này, rằng Mỹ hãy giúp tôi. Cùng với các đối tác châu Âu, chúng ta có thể bảo đảm mức độ an ninh cần thiết để tổ chức bầu cử. Nếu điều đó xảy ra, Ukraine sẽ sẵn sàng tiến hành bầu cử trong 60 đến 90 ngày tới”, Tổng thống Zelensky nói, đồng thời cho biết ông chưa thảo luận vấn đề này với Washington, nhưng cá nhân ông “có mong muốn và sự sẵn sàng cho việc này”.

Phát biểu của Tổng thống Zelensky đánh dấu sự thay đổi mới trong lập trường của Kiev. Ban đầu, các quan chức Ukraine nói rằng bầu cử sẽ chỉ được tổ chức sau khi chiến sự Nga - Ukraine kết thúc, nhưng sau đó Tổng thống Zelensky nói ông sẽ cân nhắc nếu đạt được lệnh ngừng bắn. Giờ đây, ông đã thúc giục các nhà lập pháp xây dựng các đề xuất luật pháp cho phép điều chỉnh luật bầu cử trong thời gian thiết quân luật.

“Tôi đang chờ các đề xuất từ những đối tác của chúng ta, kỳ vọng các gợi ý từ các nhà lập pháp, và tôi sẵn sàng bước vào cuộc bầu cử”, Tổng thống Zelensky nói.

Ukraine lẽ ra tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 3 hoặc tháng 4/2024, kết thúc nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên của Tổng thống Zelensky.Theo luật thiết quân luật được Ukraine ban hành sau khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2/2022, bầu cử tổng thống, quốc hội và địa phương đều bị cấm. Việc bầu cử chỉ có thể diễn ra sau khi thiết quân luật được dỡ bỏ.

Ông Zelensky, người giữ chức vụ tổng thống từ tháng 5/2019, nói hồi tháng 9 rằng ông sẵn sàng không tái tranh cử sau khi chiến tranh kết thúc.

Theo kết quả khảo sát gần đây của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev, chỉ có 22% người Ukraine ủng hộ tổ chức bầu cử sau một thỏa thuận ngừng bắn có bảo đảm an ninh, trong khi 63% cho rằng bầu cử nên diễn ra sau khi xung đột kết thúc.

Chủ đề bầu cử một lần nữa được phía Mỹ nêu lên, trong bối cảnh Washington thúc đẩy Kiev đàm phán một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột. Các cuộc đàm phán then chốt diễn ra trong thời điểm chính trị đầy biến động đối với Tổng thống Zelensky, sau vụ bê bối tham nhũng lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông.

Theo khảo sát của Info Sapiens thực hiện vào mùa thu sau vụ bê bối tham nhũng, chỉ 20,3% người Ukraine sẽ bỏ phiếu cho ông Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống tương lai. Tuy nhiên, ông vẫn là ứng viên được ủng hộ nhất, nhỉnh hơn một chút so với ông Valerii Zaluzhnyi, Đại sứ Ukraine tại Anh và là cựu Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang.