Tướng Nga: Quân đội tăng tốc tiến công tại Ukraine, nhắm đến Myrnohrad

(VTC News) -

Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov ngày 9/12 cho biết lực lượng Moskva đang tiến công trên toàn tuyến mặt trận tại Ukraine và nhắm vào các đơn vị quân đội Ukraine đang bị bao vây ở thị trấn Myrnohrad.

Thị trấn Myrnohrad, Ukraine (Nguồn: Reuters)

Phát biểu tại một cuộc họp sở chỉ huy với các sĩ quan Cụm tác chiến Trung tâm, hiện đang giao chiến tại tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine, ông Gerasimov nói rằng Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh tiêu diệt các lực lượng Ukraine tại Myrnohrad – thị trấn có khoảng 46.000 dân trước chiến sự, nằm ở phía đông thành phố Pokrovsk.

Ông Gerasimov cho biết Nga đã kiểm soát hơn 30% các toà nhà tại Myrnohrad.

Tuy nhiên, Ukraine nhiều lần bác bỏ tuyên bố của Nga về việc Pokrovsk thất thủ, khẳng định quân đội nước này vẫn kiểm soát một phần thành phố và đang phản kích tại Myrnohrad.

Theo phía Nga, hiện nước này kiểm soát 19,2% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea, toàn bộ tỉnh Luhansk, hơn 80% tỉnh Donetsk, khoảng 75% các tỉnh Kherson và Zaporizhzhia, cùng một phần nhỏ tại các tỉnh Kharkiv, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov tại sở chỉ huy của Cụm tác chiến “West” của quân đội Nga (Ảnh: Kremlin.ru/Phát hành qua Reuters)

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ giành toàn quyền kiểm soát vùng Donbass bằng vũ lực nếu quân đội Ukraine không rút lui, điều mà Kyiv đã thẳng thừng bác bỏ.

Ngày 8/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng các lãnh đạo châu Âu tại London trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán chấm dứt chiến sự. Sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết Ukraine, Nga và Mỹ hiện chưa đạt đồng thuận về quy chế vùng Donbas, đồng thời khẳng định Kiev không có cơ sở pháp lý hay đạo lý để từ bỏ lãnh thổ.

“Hiện tồn tại các cách nhìn khác nhau giữa Mỹ, Nga và Ukraine, và chúng tôi chưa có một quan điểm thống nhất về Donbas”, Tổng thống Zelensky nói với Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Ông cho biết Ukraine đang hướng tới việc đạt các thỏa thuận riêng về bảo đảm an ninh với các đối tác phương Tây, đặc biệt là Washington.