Toàn cảnh 3 tuyến đường được Hà Nội chi 8.400 tỷ đồng để khép kín Vành đai 2,5

UBND thành phố Hà Nội vừa báo cáo HĐND thành phố việc thực hiện 3 dự án theo lệnh khẩn cấp để giảm thiểu ùn tắc giao thông, tổ chức giao thông phục vụ sự kiện quan trọng quốc gia, trong đó có dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 - tuyến giao thông giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới hạ tầng đô thị của Thủ đô.

Vành đai 2,5 được xác định là trục giao thông kết nối liên khu vực, góp phần hoàn thiện hệ thống đường vành đai, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư, hình thành diện mạo đô thị mới dọc tuyến. Việc sớm khép kín tuyến đường này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông cho các trục Vành đai 2 và Vành đai 3 vốn đang quá tải, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ của Hà Nội.

Theo phương án được báo cáo, dự án được chia thành 3 đoạn tuyến. Đoạn thứ nhất nối từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ, dài khoảng 0,71km, bề rộng mặt cắt ngang 50m. Đoạn thứ hai từ đường Vũ Phạm Hàm đến Trần Duy Hưng, dài khoảng 0,6km, bề rộng 40m. Đoạn còn lại kéo dài từ Ngụy Như Kon Tum đến Nguyễn Trãi, chiều dài khoảng 0,95km, bề rộng 40m.

Ba đoạn tuyến này đi qua địa bàn các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Thanh Xuân, những khu vực có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều dự án nhà ở và chung cư lớn.

Dọc tuyến có sự hiện diện của nhiều khu nhà như Thanh Bình, Hà Đô cùng các dự án đang trong quá trình xây dựng.

Các đoạn tuyến đang được triển khai giải phóng mặt bằng. Đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trã có chiều dài gần 1km, điểm đầu tại nút giao Hoàng Đạo Thúy - Ngụy Như Kon Tum và điểm cuối tại đường Nguyễn Trãi.

Dự án thành phần này do UBND phường Thanh Xuân làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 3.685 tỷ đồng dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật tại đoạn này ước tính hơn 3.387 tỷ đồng.

Tổng kinh phí để triển khai 3 đoạn tuyến thuộc Vành đai 2,5 theo cơ chế khẩn cấp lên tới khoảng 8.401 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026. UBND TP Hà Nội cho biết, cơ chế đầu tư khẩn cấp được áp dụng nhằm rút ngắn tiến độ của dự án vốn đã kéo dài nhiều năm, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2026.

Theo quy hoạch chung, tuyến Vành đai 2,5 có tổng chiều dài khoảng 19,64km, bề rộng từ 40-50m, chia thành 13 đoạn. Đến nay, 5 đoạn với tổng chiều dài hơn 11km đã được đưa vào sử dụng, 5 đoạn đang triển khai và 3 đoạn chưa được đầu tư trước đây.

Khi hoàn thiện, Vành đai 2,5 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phân luồng giao thông, giảm áp lực cho khu vực nội đô và nâng cao năng lực kết nối của hệ thống giao thông Thủ đô .

Theo quy hoạch, Hà Nội có 7 tuyến đường vành đai với tổng chiều dài khoảng 285km, gồm 5 tuyến chính là Vành đai 1, 2, 3, 4, 5 và 2 tuyến hỗ trợ là Vành đai 2,5 và 3,5.

Hiện Vành đai 2 và Vành đai 3 cơ bản khép kín nhưng còn một số đoạn chưa hoàn thiện. Vành đai 1 còn đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, dự kiến thông xe kỹ thuật trong tháng 1/2026. Các tuyến Vành đai 2,5; 3,5; 4 đang được triển khai, còn Vành đai 5 dự kiến khởi công vào quý IV/2026.