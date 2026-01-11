Thủ tướng: Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương

(VTC News) -

Nhiệm vụ trên được Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu kết luận hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ, sáng 11/1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng cho biết, nhìn lại năm 2025, các ý kiến tại hội nghị thống nhất nhận định Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có tính "chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế".

Về "chuyển đổi trạng thái", việc thành lập Đảng bộ Chính phủ là chủ trương lớn của Trung ương, là bước đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Chính phủ; tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với công tác quản lý, điều hành của Chính phủ; bảo đảm không trùng chéo, bỏ sót và không làm thay; bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về "xoay chuyển tình thế", trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Chính phủ, điểm nổi bật là trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, thời cơ, trước xu thế chung của kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, lạm phát tăng cao, kinh tế vĩ mô không ổn định, nợ công tăng, Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát kiểm soát tốt, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, nợ công, bội chi được kiểm soát tốt.

"Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, 'biến nguy thành cơ, biến tư duy thành nguồn lực, biến thách thức thành động lực' và huy động được sức mạnh từ Nhân dân để góp phần phát triển đất nước, tạo được nền tảng, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo niềm tin để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới", Thủ tướng đánh giá.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ Chính phủ và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tổ chức thực hiện thật tốt trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở tất cả các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên, cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Thủ tướng nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết đột phá chiến lược của Bộ Chính trị.

"Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược. Chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Giữ vững độc lập chủ quyền, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế", Thủ tướng nêu rõ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả tầm nhìn chiến lược, tự chủ chiến lược, hai mục tiêu chiến lược 100 năm; trên cơ sở đó thực hiện 5 chiến lược cụ thể: Hoàn thiện thể chế chiến lược, huy động nguồn lực chiến lược, đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển công nghệ chiến lược và giữ cân bằng chiến lược.

Một số nhiệm vụ quan trọng khác của Đảng ủy Chính phủ trong năm 2026 được Thủ tướng đề cập: Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức, phục vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chương trình hành động triển khai Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cùng đó là triển khai nhiệm vụ được giao theo chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Thủ tướng và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: VGP)

Ngay sau hội nghị này, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ căn cứ kết luận hội nghị, khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả, trách nhiệm tổ chức thực hiện; phấn đấu hoàn thành toàn diện, đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2026.

Thủ tướng lưu ý việc tổ chức thực hiện phải phát huy tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo và phải luôn bám sát 5 nguyên tắc và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.