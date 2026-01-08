Thủ tướng: GDP năm 2025 tăng 8,02% thuộc nhóm top đầu thế giới

(VTC News) -

Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương dự hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự hội nghị. (Ảnh: VGP)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng khái quát từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo; nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Ở trong nước, tác động cộng hưởng của nhiều yếu tố tiêu cực bên ngoài, trong khi nước ta là nước đang phát triển, xuất phát điểm thấp, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi. Nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao. Những hạn chế, bất cập nội tại nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ cần tập trung giải quyết.

"Phải dành nhiều công sức, thời gian sắp xếp lại 'giang sơn' ở cả Trung ương và địa phương. Thảm họa thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân", Thủ tướng nói.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và đã đạt những thành tựu quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,02% (thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, thế giới), đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bội chi ngân sách, nợ công thấp hơn giới hạn quy định; an sinh xã hội, đời sống Nhân dân được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế, bất cập, khó khăn cần có giải pháp khắc phục.

Trong đó chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cần phải nỗ lực hơn nữa; áp lực điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, tỉ giá, lãi suất còn lớn trước sức ép từ bên ngoài; tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông chưa được xử lý hiệu quả; an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh trật tự trên một số địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp…

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt chỉ trì hội nghị. (Ảnh: VGP)

Để hội nghị tập trung thảo luận, cho thêm ý kiến, Thủ tướng gợi mở: "Về bối cảnh tình hình năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025 có gì đáng chú ý; đâu là các yếu tố tiêu cực ảnh hưởng lớn đến nước ta? Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chúng ta đã thực sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có các giải pháp 'xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái', 'biến nguy thành cơ' chưa? Các cấp, các ngành, các địa phương đã thực sự bám sát tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, phù hợp, hiệu quả chưa?".

Về kết quả năm 2025 và nhìn lại giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng đặt vấn đề đâu là điểm nổi bật? Đâu là số liệu chứng minh tăng trưởng cao và ổn định kinh tế vĩ mô? Kết cấu hạ tầng chiến lược có điểm gì nổi bật, đột phá? Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đời sống nhân dân có gì tiến bộ?

Bên cạnh đó, kết quả xoá nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà ở xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ thế nào? Công tác quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có điểm gì mới? Đâu là điểm sáng trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế? Triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và tinh gọn bộ máy ở Trung ương cần phải tháo gỡ, thúc đẩy vấn đề gì?...

Về hạn chế, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, Thủ tướng đề nghị xác định rõ đâu là những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực? Nguyên nhân khách quan, chủ quan là gì? Tại sao có nơi làm tốt, trong khi có nơi làm chưa tốt?

"Đồng thời chia sẻ những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn: Phải chăng đó là thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước? Là cần nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả? Hay cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát?...", Thủ tướng gợi mở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026 và thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích rõ bối cảnh tình hình có gì mới cần có giải pháp đột phá? Trọng tâm chỉ đạo điều hành là gì? Cần phải quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và 10 Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị thế nào? Đâu là giải pháp đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô? Các đột phá về thể chế, hạ tầng, nhân lực phải làm gì? Phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại cần chú trọng vấn đề gì?...

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và góp ý trực tiếp vào các dự thảo Nghị quyết 01 và 02 năm 2026 của Chính phủ.