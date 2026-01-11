Thủ tướng chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ

(VTC News) -

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ, một năm đặc biệt đối với Đảng bộ Chính phủ, lần đầu tiên Đảng bộ Chính phủ được thành lập, kiện toàn, đi vào hoạt động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Theo Thủ tướng, việc thành lập Đảng bộ Chính phủ là một chủ trương lớn của Trung ương, là bước đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Chính phủ; tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với công tác quản lý, điều hành của Chính phủ.

Đồng thời, điều này đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn, mục tiêu lớn hơn.

Tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá, bổ sung những nội dung làm tốt, những việc chưa làm tốt, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan và đặc biệt là các bài học kinh nghiệm.

Các đại biểu cũng cần xác định phương hướng, nhiệm vụ của năm 2026, năm đầu tiên của nhiệm kỳ tới với tinh thần là phải tăng tốc, bứt phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp để đạt các mục tiêu lớn đề ra theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong đó có hai mục tiêu 100 năm.

Theo báo cáo của Đảng ủy Chính phủ, năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, chưa có tiền lệ, đạt những kết quả toàn diện trên tất cả các mặt.

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu; tăng trưởng GDP đạt 8,02% (thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới); quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD xếp thứ 32 thế giới; bình quân đầu người ước đạt khoảng 5.026 USD, thuộc nhóm các nước thu nhập trung bình cao (hoàn thành một trong những cột mốc lớn mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra)…

Về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết đột phá trong các lĩnh vực then chốt về khoa học - công nghệ, thể chế - pháp luật, hội nhập quốc tế, kinh tế tư nhân, kinh tế Nhà nước, văn hóa, giáo dục, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; trình Quốc hội thông qua 98 dự án luật, nghị quyết, nhiều nhất từ trước đến nay.

Về phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, Đảng ủy Chính phủ tổ chức 3 lễ khánh thành, khởi công 564 công trình, dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 5,12 triệu tỷ đồng; hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam và một số tuyến đường bộ cao tốc khác với 3.345 km/3.000 km đường cao tốc (vượt 335 km đường cao tốc, 468km đường dẫn, nút giao), 1.701 km đường bộ ven biển (vượt mục tiêu đề ra)...

Toàn cảnh hội nghị.

Phấn đấu GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Đảng ủy Chính phủ triển khai các quy định mới theo chủ trương đổi mới phương pháp nhận xét, đánh giá cán bộ; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chủ trương bố trí chức danh lãnh đạo không là người địa phương.

Cùng đó là tiếp tục tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy; rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức, bộ máy.

Đảng ủy Chính phủ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là thực hiện hiệu quả công tác giám sát thường xuyên. Gắn công tác kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực.

Về công tác phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy Chính phủ sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

"Phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%. Bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm; tập trung nguồn lực đầu tư các nhiệm vụ, dự án đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, mang tính chiến lược, xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính", báo cáo nêu rõ.

Đảng ủy Chính phủ cũng xác định huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển, đưa thể chế trở thành "đột phá của đột phá" và lợi thế cạnh tranh quốc gia; đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật theo hướng "vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển, tạo không gian phát triển mới".

Đảng ủy Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, tăng cường đầu tư tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; khẩn trương xây dựng các chương trình, đề án nghiên cứu khoa học mang tính đột phá, tập trung vào 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp...