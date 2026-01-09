Thủ tướng: Đầu tư dưới 3.000 dự án dùng ngân sách Trung ương trong nhiệm kỳ tới

(VTC News) -

Quan điểm trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi kết luận Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026, chiều 9/1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng đánh giá, những kết quả đạt được về giải ngân đầu tư công góp phần vào tăng trưởng GDP đạt 8,02% năm 2025, phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông; vốn Nhà nước phát huy vai trò dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực xã hội.

"Tính chung cả nhiệm kỳ đã ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách Nhà nước 3,4 triệu tỷ đồng cho đầu tư công, tăng 55% so với giai đoạn trước (số tuyệt đối tăng 1,2 triệu tỷ đồng), tập trung trọng tâm, trọng điểm hơn, số dự án sử dụng ngân sách Trung ương giảm từ 11.000 ở giai đoạn 2016-2020 xuống còn 4.600 dự án trong giai đoạn 2021-2025", Thủ tướng dẫn số liệu.

Riêng năm 2025, tổ chức 3 lễ khởi công và khánh thành đồng loạt 564 dự án, công trình trọng điểm trên toàn quốc, tổng vốn đầu tư trên 5,12 triệu tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước khoảng 25%, vốn tư nhân khoảng 75%.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các bộ, ngành, địa phương nỗ lực đạt được, đặc biệt là 11 bộ, cơ quan Trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức trung bình của cả nước, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều bộ ngành, địa phương giải ngân dưới mức trung bình của cả nước, Thủ tướng đề nghị rút kinh nghiệm và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, sắp xếp tổ chức, bộ máy, con người, bố trí công việc để nghiêm túc khắc phục những hạn chế, bất cập về giải ngân vốn đầu tư công tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chỉ đạo việc giao vốn, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2026, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương giao ngay cho các nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định với tinh thần có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.

"Đảm bảo số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 dưới 3.000 dự án; chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải", Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời lưu ý bố trí vốn cho các công trình khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Người đứng đầu Chính phủ cũng bày tỏ quan tâm việc triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2, các tuyến đường kết nối giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất, tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc…

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và các địa phương phối hợp với các bộ ngành chỉ đạo các cơ quan đơn vị nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án ngay từ đầu năm.

Đề cập đến các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức, cá nhân.

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu không thay đổi là giải ngân 100% vốn của năm 2025, 2026 và gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn (giảm hệ số ICOR từ khoảng 6 xuống còn 4,5). Muốn vậy, phải chuẩn bị tốt công tác đầu tư, bảo đảm kịp tiến độ và bảo đảm chất lượng, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác.

Người đứng đầu Chính phủ gợi mở một số nội dung, định hướng quan trọng như: ưu tiên cho khắc phục những hậu quả, hạn chế, bất cập, những vướng mắc vừa qua trong đầu tư công; rà soát lại các thủ tục, quy trình, tiêu chuẩn, tiêu chí, bố trí nguồn lực… cho các dự án.

Về vấn đề nguyên vật liệu, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương, kịp thời rà soát, cập nhật, công bố giá cả vật liệu xây dựng; chủ động có phương án bảo đảm vật liệu xây dựng đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của các dự án, đặc biệt là dự án giao thông quan trọng quốc gia, trọng điểm, liên vùng.

Cùng với đó, kịp thời xây dựng, áp dụng giá nguyên vật liệu phù hợp với tình hình, theo thời gian thực. Các địa phương tập trung giải quyết các vấn đề liên quan mỏ nguyên vật liệu theo thẩm quyền, đáp ứng nhu cầu tiến độ thi công, các bộ hướng dẫn các vấn đề liên quan giá nguyên vật liệu.

Một lần nữa quán triệt chấm dứt việc đầu tư dàn trải, phải xác định những thứ tự ưu tiên, đảm bảo theo quy hoạch tổng thể đã được duyệt, Thủ tướng chỉ đạo các chủ thể liên quan chịu trách nhiệm để lựa chọn các thủ tục đơn giản nhất, thuận lợi nhất nhưng hiệu quả nhất.

"Như trong lựa chọn nhà thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, mang lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc; thay thế ngay cán bộ làm việc không hiệu quả, các nhà thầu không bảo đảm; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng chỉ số KPI để thường xuyên đánh giá, theo dõi, đôn đốc trong triển khai các dự án, giải ngân đầu tư công", Thủ tướng nêu rõ.

Với công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng dự án chờ mặt bằng; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội; công bố thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch, nhất là bảng giá đất, giá đền bù...; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, tạo đồng thuận triển khai các dự án.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của người dân để giải quyết thỏa đáng; không được phép quên quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân cả trước, trong và sau khi thực hiện dự án.

"Vì Đảng ta không có mục tiêu nào lớn hơn là giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chăm lo cho người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cầu các bộ, ngành, cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn xử lý các vấn đề phát sinh, không trông chờ, ỷ lại; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công năm 2025 và năm 2026.