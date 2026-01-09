Thủ tướng: Đẩy mạnh giải ngân gần 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công ngay đầu năm

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu khai mạc Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026, kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các địa phương, chiều 9/1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng cho biết, đến hết tháng 12/2025, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt trên 755 nghìn tỷ đồng, đạt 83,7% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và cao hơn 3,4% về tỷ lệ và 206,6 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.

"Như vậy, chúng ta còn khoảng 20 ngày trong tháng 1/2026 để giải ngân hết 16,3% số vốn đầu tư công của năm 2025; đồng thời phải bắt tay ngay vào giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026 với tổng vốn gần 995,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2025", Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và đẩy nhanh phân bổ, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để giải ngân đạt 100%, góp phần tăng trưởng 2 con số năm 2026.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, đầu tư công có ý nghĩa quan trọng, luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; Quy định 366 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị cũng xác định giải ngân đầu tư công là một tiêu chí đánh giá cán bộ.

Theo Thủ tướng, thông qua chi tiêu của Nhà nước, đầu tư công trực tiếp làm tăng tổng cầu, là công cụ hữu hiệu để điều tiết và ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đầu tư là một trong những động lực tăng trưởng, trong đó đầu tư công có vai trò dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư nhân và đầu tư FDI, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và sinh kế cho người dân, qua đó nâng cao tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

"Đầu tư công tạo nền tảng hạ tầng chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở ra không gian phát triển mới, giảm chi phí cho sản xuất kinh doanh, giảm thời gian, tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa", Thủ tướng phát biểu.

Tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ tại sao cùng một thể chế, cơ chế, chính sách, có nơi làm tốt, có nơi làm chưa tốt; những khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" cần tiếp tục giải quyết; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số vốn năm 2025 được Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư cho các bộ, cơ quan Trung ương là 902.075,555 tỷ đồng (nếu cộng thêm kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng và kế hoạch các năm trước chuyển sang thì tổng số vốn cần giải ngân là 1.166.535,8 tỷ đồng).

Giải ngân từ đầu năm đến ngày 31/12/2025 là 755.141,6 tỷ đồng, đạt 83,7% kế hoạch Thủ tướng giao. Như vậy, số kế hoạch vốn năm 2025 còn lại phải giải ngân đến 31/01/2026 để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng giao là 146.933,955 tỷ đồng.

Năm 2026, Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước cho các bộ, cơ quan Trung ương là hơn 995.000 tỷ đồng (đã bao gồm 5% tiết kiệm chi đầu tư vốn ngân sách Trung ương để bổ sung cho Bộ Xây dựng thực hiện dự án Đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).

Đến hết ngày 7/1/2026, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026 chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là 851.822,535 tỷ đồng, đạt 85,6% kế hoạch Thủ tướng giao.