Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 11/1/2026 - XSTG 11/1

XSTG 11/1. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 11/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTG 11/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 11/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 11/1/2026 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 11/1/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá 30 ngày, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng không quá 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng trúng thưởng. Nếu có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian thanh toán sẽ kéo dài đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- Thứ Ba: Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre mở thưởng.

- Thứ Tư: Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

- Thứ Năm: Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang mở thưởng.

- Thứ Sáu: Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương mở thưởng.

- Thứ Bảy: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng mở thưởng.

