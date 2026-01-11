Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 11/1/2026 - XSDL 11/1

XSDL 11/1. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 11/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 11/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 11/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 11/1/2026 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 11/1/2026

Xem lại KQXSDL các ngày quay gần đây nhất

- XSDL 4/1, kết quả xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 4/1/2026

XSDL 4/1, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 4/1/2026.

- XSDL 28/12/2025

XSDL 28/12, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 28/12/2025.

- XSDL 21/12/2025

XSDL 21/12, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 21/12/2025.

- XSDL 14/12/2025

XSDL 14/12, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 14/12/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn người trúng thưởng.

- Vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tất cả giá trị giải thưởng trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ 3: Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu mở thưởng.

- Thứ 4: Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

- Thứ 5: Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang mở thưởng.

- Thứ 6: Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương mở thưởng.

- Thứ 7: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 11/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.