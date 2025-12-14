Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 14/12/2025 - XSDL 14/12

XSDL 14/12. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 14/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 14/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 14/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 14/12/2025 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 14/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDL

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Lạt gồm các hạng giải sau:

- 1 giải đặc biệt: Trúng cả 6 số với kết quả được công bố, trị giá 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: Trúng 5 số với kết quả được công bố, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì: Trúng 5 số với kết quả được công bố, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- 20 giải ba: Trúng 5 số với kết quả được công bố, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- 70 giải tư: Trúng 5 số với kết quả được công bố, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- 100 giải năm: Trúng 4 số với kết quả được công bố, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- 300 giải sáu: Trúng 4 số với kết quả được công bố, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- 1.000 giải bảy: Trúng 3 số với kết quả được công bố, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám: Trúng 2 số với kết quả được công bố, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Do đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp sẽ mở thưởng.

- Thứ 3: Do đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu sẽ mở thưởng.

- Thứ 4: Do đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- Thứ 5: Do đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang sẽ mở thưởng.

- Thứ 6: Do đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- Thứ 7: Do đài TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Do đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 14/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.