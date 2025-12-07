Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 7/12/2025 - XSDL 7/12

XSDL 7/12. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 7/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Kết quả XSDL 7/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 7/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 7/12/2025 - XS đài Đà Lạt Chủ nhật ngày 7/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDL

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Lạt gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Trúng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay thưởng.

- Thứ 3: Đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay thưởng.

- Thứ 4: Đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai quay thưởng.

- Thứ 5: Đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay thưởng.

- Thứ 6: Đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay thưởng.

- Thứ 7: Đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 7/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.