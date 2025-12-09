Ông Trump: 'Đã đến lúc' Ukraine nên tổ chức bầu cử

(VTC News) -

Ngày 9/12, Politico công bố nội dung cuộc phỏng vấn Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông Trump, Kiev không nên lấy cuộc xung đột quân sự đang diễn ra làm cái cớ để trì hoãn việc tổ chức bầu cử Tổng thống theo quy định.

"Họ không tổ chức bầu cử trong một thời gian dài rồi. Bạn biết đấy, họ nói về một nền dân chủ, nhưng rồi sẽ đến lúc nó không còn là nền dân chủ nữa", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: CNN)

Khi được hỏi liệu Ukraine có nên tổ chức bỏ phiếu hay không, ông Trump cho rằng "đã đến lúc" và lưu ý đây là "thời điểm quan trọng để tổ chức bầu cử". Cùng với đó, nhà lãnh đạo Mỹ nhận thấy chính quyền Ukraine đang lợi dụng cuộc xung đột với Nga để không tổ chức bầu cử.

Vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng trong thời gian gần đây tại Ukraine cũng làm tổn hại đến uy tín của ông Zelensky ở trong nước, đúng lúc quân đội Ukraine chịu hàng loạt thất bại trên chiến trường. Trong khi đó, Moskva liên tục tuyên bố Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là nhà lãnh đạo bất hợp pháp.

Gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý dù Nga cũng là một bên tham gia vào cuộc xung đột quân sự, nhưng nước này vẫn tổ chức bầu cử Tổng thống vào tháng 3/2024.

Ông Trump dường như muốn đưa ra thách thức mới đối với Tổng thống Zelensky, người có nhiệm kỳ Tổng thống vốn kết thúc từ tháng 5/2024. Tuy nhiên, Ukraine buộc phải hoãn bầu cử do tình trạng thiết quân luật thời chiến.

Ông Zelensky đắc cử Tổng thống Ukraine năm 2019 và tuyên bố vào tháng 12/2023 rằng Ukraine sẽ không tổ chức bầu cử Tổng thống hoặc quốc hội trong khi thiết quân luật vẫn còn hiệu lực. Thiết quân luật được áp đặt sau khi cuộc xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022 và kể từ đó được quốc hội gia hạn nhiều lần.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố Ukraine về nguyên tắc đã sẵn sàng cho bầu cử, nhưng bầu cử chỉ có thể diễn ra nếu có lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên bộ, trên không và trên biển.