Gia Lai bổ sung 11 chỉ tiêu cho sở ngành, 21 chỉ tiêu với xã phường năm 2026

(VTC News) -

Chiều 10/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Quang cảnh Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2026 cho 135 xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao

Gia Lai đã khép lại năm 2025 dù phải đối mặt với thiên tai bão lũ nghiêm trọng trong tháng 11/2025, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) vẫn duy trì đà tăng trưởng 7,2%.

Điểm sáng rực rỡ nhất trong bức tranh kinh tế chính là thu ngân sách Nhà nước đạt trên 28.400 tỷ đồng, vượt tới 37,8% dự toán Trung ương giao. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,44 tỷ USD, vượt gần 20% kế hoạch.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 14.700 tỷ đồng (tương ứng 96,6% kế hoạch Thủ tướng giao), đưa Gia Lai vào nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước.

Tỉnh Gia Lai đã khép lại năm 2025 với những kết quả toàn diện, tạo đà vững chắc bước vào năm 2026.

Không chỉ phát triển kinh tế, Gia Lai còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong cải cách hành chính khi chỉ số "Phục vụ người dân, doanh nghiệp" xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố với điểm số xuất sắc trên 96 điểm.

Đây chính là bệ phóng vững chãi để tỉnh tự tin đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn cho năm 2026.

2026 - Tầm nhìn chiến lược và những chỉ tiêu đột phá

Năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu cho Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030). UBND tỉnh Gia Lai thể hiện quyết tâm chính trị cao khi đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 10%, cao hơn mức Nghị quyết HĐND giao (8 - 9,4%).

Hệ thống 19 chỉ tiêu pháp lệnh đã được phân giao chi tiết, bao phủ toàn diện các lĩnh vực:

Về kinh tế, GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt 100 triệu đồng/người/năm; kim ngạch xuất khẩu duy trì mức 3.100 triệu USD; tổng thu ngân sách địa phương đạt 27.871 tỷ đồng.

Về hạ tầng và sản xuất có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng từ 9,5 - 10,5%; hoàn thành 2.000 căn hộ nhà ở xã hội.

Về an sinh xã hội yêu cầu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,43%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 96,1%; 100% trạm y tế có bác sĩ.

UBND tỉnh Gia Lai giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 cho các sở, ngành.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, để đảm bảo các mục tiêu này không chỉ nằm trên giấy, UBND tỉnh đã giao bổ sung 11 chỉ tiêu "phấn đấu" cho các sở, ngành, tiêu biểu như: thu hút 15 triệu lượt khách du lịch với doanh thu 35.000 tỷ đồng ; thành lập mới 7.000 doanh nghiệp với vốn đăng ký 50.000 tỷ đồng ; và đặc biệt là quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Quản trị thông minh: Từ cấp tỉnh đến từng xã, phường

Một điểm mới mang tính đột phá trong công tác điều hành năm 2026 của Gia Lai chính là sự đồng bộ hóa tuyệt đối. Tỉnh đã thực hiện phân giao chỉ tiêu đến tận 135 xã, phường với 21 chỉ tiêu cụ thể cho mỗi đơn vị.

Điều này đảm bảo mỗi địa phương cơ sở đều là một mắt xích quan trọng, đóng góp trực tiếp vào con số tăng trưởng chung của tỉnh.

UBND tỉnh Gia Lai giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 cho 135 xã, phường trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu áp dụng nghiêm nguyên tắc "6 rõ": Rõ người - rõ việc - rõ thời hạn - rõ trách nhiệm - rõ kết quả - rõ thẩm quyền.

Mọi nhiệm vụ đều được chuẩn hóa thành chỉ tiêu KPI, theo dõi sát sao theo từng tháng, từng quý thông qua hệ thống phần mềm quản lý hiện đại.

Những mũi nhọn chiến lược

Để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng 10%, Gia Lai tập trung vào các giải pháp trọng tâm như đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn bằng cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung vào các sản phẩm chủ lực như cà phê, hồ tiêu, dược liệu gắn với chuỗi liên kết. Đồng thời, thu hút các nhà máy chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển các thương hiệu chăn nuôi nổi tiếng trên địa bàn.

Xây dựng hệ công nghiệp sinh thái và hạ tầng đột phá bằng cách tập trung hoàn thiện hạ tầng Khu kinh tế, các cụm công nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn. Đặc biệt, tỉnh sẽ khẩn trương triển khai Quy hoạch điện VIII và các dự án năng lượng tái tạo, tạo nguồn lực sản xuất mới.

Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, du lịch phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong năm 2026 vì năm này Gia Lai sẽ đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Đây là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh một Gia Lai "an toàn, đặc trưng, thân thiện, hấp dẫn", đồng thời phát triển thêm 6 sản phẩm du lịch mới để giữ chân du khách.

Ngoài tất cả các mục tiêu trên, Gia Lai không đứng ngoài cuộc cách mạng chuyển đổi số và công nghệ AI khi đặt mục tiêu phát triển các nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều hành. Các dự án trọng điểm như Trung tâm trí tuệ nhân tạo và đô thị phụ trợ sẽ là những động cơ mới cho kinh tế tri thức của tỉnh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã nhấn mạnh tinh thần làm việc "không bàn lùi, chỉ bàn làm", dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Thành công của năm 2026 không chỉ phụ thuộc vào các con số kế hoạch, mà trên hết là tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo của từng cán bộ, công chức, viên chức",

Ngoài ra, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự đồng hành của HĐND và đặc biệt là sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp cùng nhân dân, Gia Lai đang hừng hực khí thế bước vào năm mới. Khát vọng vươn lên, "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" đang biến thành hành động cụ thể trên khắp các cánh đồng, nhà máy và công sở của tỉnh", ông Phạm Anh Tuấn nói.