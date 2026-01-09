'Vượt nắng, thắng mưa' trên công trường dự án hơn 3.200 tỷ đồng tại Gia Lai

Cận cảnh công trường xây dựng đường cất hạ cánh số 2 – Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai
Dưới nắng hanh vàng những ngày đầu năm, tại khu vực Cảng hàng không Phù Cát (GIa Lai) một bức tranh lao động sôi động đang diễn ra với nhịp độ cao trên công trường triển khai Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ. Dự án có vốn đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.
Hơn 1.000 công nhân, kỹ sư và hơn 500 phương tiện, thiết bị được triển khai đồng loạt, hoạt động xuyên ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Các kỹ sư và công nhân đang bám trụ từng mũi thi công, 6 mũi đắp đất nền được triển khai đồng loạt, hoạt động với cường độ 3 ca liên tục.
Dù thời tiết nắng gắt giữa mùa khô hay cơn mưa bất chợt theo đặc trưng khí hậu miền Trung, đội ngũ thi công vẫn “vượt nắng - thắng mưa”, kiên trì bám bản vẽ, chuẩn xác từng mét nền đất, từng tổ hợp bê tông và các khu lắp đặt kỹ thuật phức tạp.
Các máy xúc, xe ben, trạm trộn bê tông hoạt động không ngừng, tiếng động cơ hòa cùng tiếng trao đổi công việc tạo nên một bức tranh lao động nhịp nhàng mà đầy áp lực tiến độ.
Đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã bàn giao khoảng 60% mặt bằng. Là dự án lớn và trọng điểm, khối lượng xây dựng lớn với lượng đất đắp nền hơn 4,6 triệu m³.
Trên từng hạng mục cụ thể, công nhân thi công san nền, lu lèn, trộn bê tông và trải thảm bê tông xi măng trên dải đất rộng lớn. Các tổ đội khảo sát địa chất liên tục kiểm tra sự ổn định nền, kỹ thuật viên điện - chiếu sáng lắp đặt từng dải đèn hiệu theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo hệ thống hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Trên mặt bằng thi công, những chiếc máy xúc đào đất, xe vận chuyển cỡ lớn miệt mài vận chuyển vật liệu; máy trộn bê tông không ngừng nghỉ.
Ông Cao Thế Tuấn Nguyễn Văn Lợi, Chỉ huy trưởng - Tổng Công ty Xây dựng Hàng không ACC (nhà thầu) chia sẻ, hầu như toàn bộ kỹ sư, công nhân của công ty 3 tháng rồi chưa về nhà với mục tiêu phải kịp tiến độ đã đề ra. Bất kể ngày nghỉ hay lễ tết, thời tiết nắng ráo là anh em làm hăng hái, khí thế trong tinh thần lạc quan, vui vẻ.
Theo Ban Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (Chủ đầu tư) thông tin, Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát là công trình hàng không cấp I, tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2025–2028. Trong đó, vốn xây lắp hơn 2.100 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng với hơn hơn 1.000 tỷ đồng.
Gói thầu xây dựng đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát do Liên danh nhà thầu: Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn – ACC – DACINCO thi công, với giá trị gần 1.960 tỷ đồng.
"Khí thế lao động khẩn trương ngay từ những ngày đầu năm với quyết tâm sớm hoàn thành công trình hạ tầng hàng không trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh Gia Lai và khu vực. Hiện nay các nhà thầu vẫn đảm bảo được hợp đồng với chủ đầu tư như đã kí kết, chủ đầu tư cũng đã động viên khuyến khích các nhà thầu đảm bảo quyền lợi, lợi ích của người lao động tại công trường”, ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, năm 1985, sân bay Phù Cát bắt đầu khai thác hoạt động hàng không dân dụng và trở thành Cảng Hàng không Phù Cát. Cảng Hàng không Phù Cát có 1 đường cất hạ cánh bằng bê tông xi măng, hiện nay là tài sản thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.
Sau khoảng 60 năm sử dụng (vượt gần 3 lần tuổi thọ thiết kế), hiện nay hầu hết các tấm bê tông đã bị nứt, nguy cơ phát sinh mảnh vỡ gây mất an toàn khai thác. Đồng thời, sức chịu tải thấp, dẫn đến chỉ đảm bảo khai thác giảm tải các loại tàu bay như A320/321 và tương đương.
"Cảng Hàng không Phù Cát có vai trò rất quan trọng trong việc tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và tỉnh Gia Lai. Sau khi công trình đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng không Phù Cát hoàn thành sẽ đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu)", ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin.