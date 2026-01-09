'Vượt nắng, thắng mưa' trên công trường dự án hơn 3.200 tỷ đồng tại Gia Lai

"Khí thế lao động khẩn trương ngay từ những ngày đầu năm với quyết tâm sớm hoàn thành công trình hạ tầng hàng không trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh Gia Lai và khu vực. Hiện nay các nhà thầu vẫn đảm bảo được hợp đồng với chủ đầu tư như đã kí kết, chủ đầu tư cũng đã động viên khuyến khích các nhà thầu đảm bảo quyền lợi, lợi ích của người lao động tại công trường”, ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết.