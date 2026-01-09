Hai cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đắk Lắk nhận hối lộ tiền tỷ lĩnh 8 năm tù

(VTC News) -

Sáng 9/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk Phạm Văn Hạ và cựu Phó Giám đốc Bùi Văn Từ cùng 8 năm tù về tội Nhận hối lộ, đồng thời mỗi bị cáo bị phạt bổ sung 180 triệu đồng.

Cùng vụ án, có 2 bị cáo bị truy tố tội Đưa hối lộ cũng bị phạt tù gồm Lê Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn, 30 tháng tù; Hoàng Đình Chương, Giám đốc Công ty An Nguyên, 18 tháng tù; mỗi người bị phạt bổ sung 40 triệu đồng.

Tòa án cho rằng các bị cáo có hành vi đưa, nhận hối lộ, xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước; gây mất niềm tin, ảnh hưởng xấu tới dư luận; làm thoái hóa, biến chất cán bộ.

Tuy nhiên, tòa cũng xem xét các bị cáo Phạm Văn Hạ, Bùi Văn Từ phạm tội có nguyên nhân từ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy; phạm tội có tính chất thụ động; không vòi vĩnh, ép buộc doanh nghiệp đưa tiền.

Tất cả các bị cáo cũng đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhanh chóng khắc phục toàn bộ số tiền hối lộ.

Các bị cáo tại toà.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, trong quá trình tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột, các bị can Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương cùng ông Dương Chế Quang, Giám đốc Công ty Phương Đông (đã qua đời) đến gặp ông Phạm Ngọc Nghị, lúc đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Nhóm giám đốc tư nhân báo cáo ông Nghị về việc lãnh đạo Tỉnh ủy đã đồng ý cho họ được thực hiện Dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý ủng hộ, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Cuối năm 2020, Phạm Văn Hạ, Giám đốc BQLDA tỉnh Đắk Lắk, báo cáo ông Phạm Ngọc Nghị về việc lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk đồng ý, chỉ đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp của ông Đặng Sỹ Hồng thực hiện khoảng 1/3 khối lượng xây lắp dự án; nhóm Hải, Chương, ông Quang thực hiện 2/3 khối lượng còn lại. Ông Nghị cũng đồng ý, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Sau đó, bị can Bùi Văn Từ gặp, đề nghị và thống nhất với Hải, Chương và ông Quang về việc cho doanh nghiệp do Từ giới thiệu tham gia 25% khối lượng của Hải, Chương và Quang tại Gói thầu số 03 và số 04.

Để tham gia dự án, ông Đặng Sỹ Hồng thống nhất đưa Công ty Licogi 16.6 và Công ty Hồng Hà tham gia Gói thầu số 03, 04; Đặng Sỹ Hồng thu phí 6% giá trị hợp đồng trước thuế.

Tuy nhiên, do Công ty Hồng Hà không đủ năng lực nên ông Hồng gặp và nhờ Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, cho mượn pháp nhân của Thuận An tham gia đấu thầu để Công ty Hồng Hà thực hiện thi công Gói thầu số 03. Đổi lại, phía Thuận An thu 2% phí quản lý theo khối lượng thi công.

Trước khi đấu thầu, Hải, Chương, Quang thống nhất về việc sau khi trúng thầu và giải ngân tạm ứng, sẽ chi 9 tỷ đồng cho Bùi Văn Từ (mỗi người 3 tỷ đồng) và chi 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng cho Phạm Văn Hạ.

Quá trình lập hồ sơ mời thầu, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ chỉ đạo chỉnh sửa nội dung Hồ sơ mời thầu tại mục tiêu chí “Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp” mời thầu theo từng hạng mục chính trong công trình để các nhà thầu dễ liên danh và dễ đáp ứng năng lực của từng thành viên trong liên danh.

Điều tra xác định, sau khi được BQLDA tỉnh Đắk Lắk giúp đỡ, tạo điều kiện để trúng thầu và ký Hợp đồng thi công xây dựng, bị cáo Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương đã gặp, đưa tiền cho bị can Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ như sau:

Trong đó, Lê Đình Hải đưa cho bị cáo Phạm Văn Hạ 2 lần, tổng số tiền là 3,2 tỷ đồng từ nguồn quỹ của Công ty Sài Gòn; cho Bùi Văn Từ một lần, số tiền 3 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Đình Chương đã đưa cho Phạm Văn Hạ 1 lần số tiền 1,9 tỷ đồng; đưa Bùi Văn Từ 1 lần số tiền 3 tỷ đồng vào khoảng tháng 12/2021.

Cơ quan tố tụng cho rằng, đủ căn cứ xác định sau khi giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Sài Gòn, Công ty An Nguyên, Công ty Phương Đông trúng thầu, thi công dự án đường tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, bị cáo Phạm Văn Hạ đã nhận hối lộ 5,1 tỷ đồng; bị cáo Bùi Văn Từ đã nhận 6 tỷ đồng.