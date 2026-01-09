Công an Hà Nội vào cuộc vụ người phụ nữ bị túm tóc, đánh tại hành lang chung cư

(VTC News) -

Sáng 9/1, đại diện Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị kiểm tra, xác minh thông tin một phụ nữ bị hành hung tại khu vực hành lang chung cư CT5-DN2, đường Trần Hữu Dực.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng của chị N.T.H., cư dân chung cư trên, phản ánh việc bị một nhóm người tấn công. Theo clip do chị H. chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 20h ngày 8/1 tại hành lang tòa nhà.

Hiện trường vụ việc.

Chị H. cho biết, trước đó phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện sàm sỡ phụ nữ trong thang máy chung cư. Người này cũng nhiều lần sang căn hộ của chị, bấm chuông và có những hành vi không chuẩn mực.

Lo ngại ảnh hưởng đến an toàn của cư dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chị H. đã đăng tải thông tin cảnh báo trong nhóm cư dân, đồng thời đề nghị ban quản lý tòa nhà lưu ý, xử lý.

Sau khi bài đăng xuất hiện, theo phản ánh của chị H., một số người được cho là người thân của nam thanh niên trên đã chặn chị lại tại hành lang chung cư và hành hung.

Người phụ nữ cho biết thêm, chị đang chờ kết quả thăm khám của bác sĩ và nghi bị chấn động não.

Trước đó, chiều 7/1, TAND Khu vực 2 Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Chí Thành (31 tuổi). Đặng Chí Thành là kẻ hành hung dã man phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central hồi tháng 8/2025.

HĐXX đánh giá, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong dư luận nên cần áp dụng mức hình phạt nên cần cách ly khỏi xã hội một thời gian để răn đe, phòng ngừa chung.

Theo HĐXX bị cáo phạm tội lần đầu, nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án nên có căn cứ để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Chí Thành 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho chị N.T.T. hơn 50 triệu đồng (khấu trừ số tiền 50 triệu bị cáo đã bồi thường trước đó, bị cáo còn phải nộp gần 1 triệu đồng).