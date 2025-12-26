Hoãn phiên toà xử kẻ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở chung cư Hà Nội

(VTC News) -

Sáng 26/12, TAND Khu vực 2 Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Chí Thành (31 tuổi) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đặng Chí Thành là kẻ hành hung dã man phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central hồi tháng 8 vừa qua.

Tại phần thủ tục, HĐXX thông báo, quá trình điều tra vụ án có 3 luật sư bào chữa cho bị cáo song tại phiên tòa hôm nay cả 3 luật sư đều có đơn xin hoãn phiên tòa.

Nội dung trong đơn thể hiện, vào thời điểm diễn ra phiên xét xử bị cáo Đặng Chí Thành, các luật sư tham gia vụ án khác nên không thể tham dự phiên tòa. Sau đó, bị cáo Đặng Chí Thành cũng xin hoãn phiên tòa.

Sau ít phút hội ý, HĐXX thông báo hoãn phiên tòa và mở lại vào 9h ngày 7/1/2026.

Bị cáo Đặng Chí Thành tại phiên toà.

Theo cáo trạng truy tố, chị Nguyễn Thị Th. (SN 1997, ở Hà Nội) và chị Ngô Thúy A. (SN 1995, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) cùng sinh sống tại chung cư SkyCentral, số 176 Định Công, phường Phương Liệt (Hà Nội).

Khoảng 22h ngày 4/8, tại sân chơi sảnh B1 chung cư SkyCentral, chị Th. và chị A. có mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận, dẫn đến con chị Th. đánh con chị A. Sau đó, chị A. yêu cầu chị Th. giải quyết, xin lỗi nhưng không được.

Chị A. gọi điện cho chồng là Đặng Chí Thành xuống để giải quyết vụ việc. Thành đi xuống thấy vợ đang cãi nhau với chị Th. nên can ngăn và hai bên đi về nhà.

Sau đó, chị A. có kể lại cho Thành là chị Th. chửi chị A. và nói xấu con chị A. nên Thành bức xúc muốn tìm kiếm chị Th. để nói chuyện.

Người phụ nữ bị Thành hành hung tại sảnh chung cư. (Ảnh cắt từ clip)

Khoảng 22h10 phút ngày 9/8, Thành nhìn thấy chị Th. đang đứng ở sảnh B1 nên đến nói chuyện. Thành yêu cầu chị Th. xin lỗi nhưng chị Th. không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy.

Do bức xúc vì bị coi thường và chị Th. không xin lỗi nên Thành chạy theo và dùng tay phải tát 2 cái vào má bên trái chị Th. Thành tiếp tục đá một cái và dùng tay đấm liên tiếp 8 cái vào mặt, đầu chị Th.

Tiếp sau đó, tại sảnh thang máy B1 có đông người, Thành liên tục chửi bới và đe dọa chị Th.

Vụ việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội với nhiều bình luận bức xúc về hành vi của Thành.