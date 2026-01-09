Hiện trạng khu vực dự kiến xây hầm chui 6 làn xe ở phía Tây Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3, "điểm nóng" giao thông ở khu vực phía Tây thành phố. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư.
Dự án này nhằm giải quyết xung đột giao thông, giảm ùn tắc, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, đồng thời hạn chế phát thải và ô nhiễm môi trường tại khu vực đô thị đông đúc. Bên cạnh xử lý "điểm nghẽn" giao thông, hầm chui này sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông theo quy hoạch, nâng cao năng lực thông hành trục Vành đai 3, tăng cường an toàn giao thông, bảo đảm trật tự đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Hà Nội.
Theo quyết định, hầm chui này được thiết kế với 6 làn xe, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 655m. Trong đó, đoạn hầm kín dài 120m, hầm hở dài 200m, còn lại là hệ thống tường chắn, gờ chắn bánh kéo dài 335m.
Mặt cắt ngang hầm rộng 27m, cao 7,4m, bảo đảm khả năng lưu thông cho các dòng xe lớn, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
Tuyến đường Dương Đình Nghệ - Mễ Trì - Vành đai 3 được xem là một trong những trục giao thông huyết mạch của Hà Nội. Lưu lượng phương tiện qua đây luôn ở mức cao, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng và chiều, khi dòng người đổ về các khu văn phòng, trung tâm thương mại và khu đô thị lân cận.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu vực nút giao, vào khung giờ cao điểm sáng, đoạn đường Mễ Trì hướng đi Dương Đình Nghệ thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ.
Các phương tiện nối dài, di chuyển chậm chạp, nhiều thời điểm phải chờ qua vài chu kỳ đèn tín hiệu mới có thể thoát khỏi nút giao. Áp lực giao thông lớn khiến khu vực này trở thành “điểm nghẽn” kéo dài nhiều năm.
Dọc hai tuyến đường Mễ Trì và Dương Đình Nghệ có hàng loạt tòa nhà văn phòng cao tầng, kéo theo mật độ phương tiện tăng mạnh vào đầu giờ làm việc và cuối giờ chiều. Điều này khiến tình trạng đông đúc không chỉ diễn ra trong giờ cao điểm mà còn lan sang các khung giờ khác trong ngày.
Ngay cả tại thời điểm khoảng 9h30, khi lưu lượng phương tiện đã giảm so với cao điểm buổi sáng, nhiều ô tô vẫn nối đuôi nhau qua khu vực nút giao.
Hiện nay, Hà Nội đang có 4 hầm chui đã đưa vào khai thác gồm Kim Liên - Xã Đàn, Trung Hòa, nút giao Thanh Xuân và Lê Văn Lương. Bên cạnh đó, hai hầm chui khác là Giải Phóng - Kim Đồng và nút giao Cổ Linh đang trong quá trình xây dựng.
Hầm chui Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3 khi hoàn thành sẽ tiếp tục bổ sung vào hệ thống công trình giao thông khác mức, góp phần giảm áp lực ùn tắc cho tuyến giao thông huyết mạch Hà Nội.