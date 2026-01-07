Hà Nội làm hầm chui 6 làn xe ở nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3

(VTC News) -

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3.

Theo đó, dự án xây dựng hầm chui trục thông theo hướng Mễ Trì – Dương Đình Nghệ với quy mô 6 làn xe. Tổng chiều dài hầm 655m tại các phường Từ Liêm, Cầu Giấy, Yên Hòa.

Đây là dự án nhóm B, loại, cấp công trình chính công trình giao thông, cấp II, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư.

Dự án nhằm giải quyết xung đột giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại nút giao, giảm chi phí và thời gian chờ đợi do ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong đô thị, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Nút giao đường Dương Đình Nghệ - Vành Đai 3 - Mễ Trì. (Ảnh: Viên Minh)

Tổ chức quản lý, thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung tại quyết định này và các quy định của Nhà nước và thành phố Hà Nội về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, giám sát đánh giá đầu tư, giám sát cộng đồng; triển khai dự án đầu tư đúng tiến độ, chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố và các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tính hợp lý của các giải pháp thiết kế trong thiết kế cơ sở của dự án đầu tư và tính pháp lý của hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và theo đúng các quy định hiện hành; tiếp nhận quản lý tài sản kết cấu hạ tầng các hạng mục công trình hình thành từ dự án đầu tư theo phân cấp quản lý, khai thác, bảo trì công trình.