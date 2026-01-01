Mục sở thị bến xe khách đầu tiên của Hà Nội có hầm gửi 5.000m² sắp hoàn thành

Trong đó, điểm nhấn của dự án là tòa nhà trung tâm có thiết kế hình tròn, cao 4 tầng (3 tầng nổi và 1 tầng hầm), diện tích xây dựng khoảng 2.000m². Công trình này được bố trí làm khu bán vé, showroom cho thuê, không gian kinh doanh dịch vụ ăn uống và các tiện ích phục vụ hành khách chờ xe. Đây cũng là công trình bến xe khách đầu tiên của Hà Nội được xây dựng tầng hầm quy mô lớn, diện tích khoảng 5.000m², dành riêng cho việc trông giữ phương tiện của hành khách. Việc bố trí tầng hầm gửi xe được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng xe máy, ô tô dừng đỗ tràn lan bên ngoài, vốn là bất cập tại nhiều bến xe hiện nay.