Diện mạo mới của cầu Long Biên sau 2 tháng trùng tu

Trong 61 ngày sửa chữa (từ 1/11 đến 31/12), cơ quan chức năng cấm toàn bộ làn đường dành cho xe thô sơ qua cầu Long Biên theo hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm. Điều này khiến xe máy dồn sang cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy, gây ùn tắc vào các khung giờ cao điểm sáng, chiều. Khi cầu Long Biên hoàn thành sửa chữa, áp lực giao thông trên hai cầu này sẽ được giảm bớt.