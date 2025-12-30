Đóng

Diện mạo mới của cầu Long Biên sau 2 tháng trùng tu

(VTC News) -

Các hạng mục sửa chữa cầu Long Biên đang được gấp rút hoàn thiện, nhiều tấm đan bê tông, kết cấu xuống cấp sau thời gian dài khai thác đã được thay thế.

Video: Cầu Long Biên hơn 120 tuổi chuyển mình sau đợt trùng tu

Cầu Long Biên là một trong những biểu tượng của Hà Nội với hơn 120 năm lịch sử, bắc qua sông Hồng, nối hai phường Hoàn Kiếm và Bồ Đề. Theo thời gian, cây cầu dần xuống cấp nghiêm trọng.

Hiện cây cầu đang được sửa chữa, trùng tu. Việc thi công cầu Long Biên thuộc dự án sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật tại Km2+215, tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng, triển khai từ ngày 1/11 đến 31/12.   

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, các hạng mục sửa chữa đang được gấp rút hoàn thiện, diện mạo mới của cầu Long Biên dần lộ rõ.   

Khung thép đoạn gần ga Long Biên đã được tu sửa, sơn mới.   

Tại một số nhịp cầu, các tấm đan bê tông mặt đường đã được thay mới, phủ thêm lớp bê tông cường độ cao nhằm phân tán tải trọng, hạn chế nứt vỡ khi người và phương tiện lưu thông.   

Các tấm thép nối mặt cầu Long Biên cũng được thay thế, đồng thời hệ thống máng thoát nước bằng thép cũng được lắp mới trong đợt sửa chữa này.   

Tại một số nhịp cầu, hệ thống lan can han gỉ, hao mòn đã được thay mới.   

Công nhân đang triển khai công tác duy tu, bảo trì cầu Long Biên.   

Dưới chân cầu Long Biên, công nhân đang thi công lắp đặt các dầm đỡ chịu lực cho cây cầu.   

Vật liệu được mài sạch lớp han gỉ và sơn mới ngay tại công trường. 

Những đinh vít cũ, hư hỏng được công nhân tháo dỡ, thay mới.   

Du khách nước ngoài thích thú chiêm ngưỡng diện mạo mới của cầu Long Biên. 

Trong 61 ngày sửa chữa (từ 1/11 đến 31/12), cơ quan chức năng cấm toàn bộ làn đường dành cho xe thô sơ qua cầu Long Biên theo hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm. Điều này khiến xe máy dồn sang cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy, gây ùn tắc vào các khung giờ cao điểm sáng, chiều. Khi cầu Long Biên hoàn thành sửa chữa, áp lực giao thông trên hai cầu này sẽ được giảm bớt. 

Minh Đức
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới