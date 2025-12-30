Diện mạo mới của cầu Long Biên sau 2 tháng trùng tu

Video: Cầu Long Biên hơn 120 tuổi chuyển mình sau đợt trùng tu
Khung thép đoạn gần ga Long Biên đã được tu sửa, sơn mới.
Tại một số nhịp cầu, các tấm đan bê tông mặt đường đã được thay mới, phủ thêm lớp bê tông cường độ cao nhằm phân tán tải trọng, hạn chế nứt vỡ khi người và phương tiện lưu thông.
Tại một số nhịp cầu, hệ thống lan can han gỉ, hao mòn đã được thay mới.
Công nhân đang triển khai công tác duy tu, bảo trì cầu Long Biên.
Vật liệu được mài sạch lớp han gỉ và sơn mới ngay tại công trường.