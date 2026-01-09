Đóng

Infographic: Những con số kỷ lục về xuất nhập khẩu Việt Nam 2025

(VTC News) -

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2025 cán đích ngoạn mục với 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm trước, trong đó nhiều kỷ lục ấn tượng lần đầu được lập.

PHẠM DUY (Đồ hoạ: Nhật Anh)
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới