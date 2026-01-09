+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Infographic: Những con số kỷ lục về xuất nhập khẩu Việt Nam 2025
(VTC News) -
Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2025 cán đích ngoạn mục với 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm trước, trong đó nhiều kỷ lục ấn tượng lần đầu được lập.
PHẠM DUY
(Đồ hoạ: Nhật Anh)
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Infographic: Những con số kỷ lục về xuất nhập khẩu Việt Nam 2025
10:14 09/01/2026
Thị trường
TP.HCM rét 17°C, dân mạng hào hứng 'xin gia hạn gói thời tiết lạnh dùng thử'
10:14 09/01/2026
Giới trẻ
Tổng quan tử vi tuổi Ngọ năm 2026
10:00 09/01/2026
Giới trẻ
Bắt quả tang nhân viên massage AYARU ở Đắk Lắk chiều khách ‘tới Z’
09:49 09/01/2026
Bản tin 113
Chuyện tình sự đồ xuyên quốc gia của cao thủ Trung Quốc từng hạ 50 võ sĩ Nhật
09:45 09/01/2026
Võ Thuật
Bài toán tiểu học gây sốt mạng xã hội, phụ huynh cũng phải 'bó tay'
09:45 09/01/2026
Hỏi - Đáp
Nam diễn viên đóng vai công an nhiều nhất trên phim giờ vàng VTV là ai?
09:24 09/01/2026
Phim
Đưa 'Nỗi buồn chiến tranh' ra khỏi danh sách bình chọn 50 tác phẩm tiêu biểu
09:18 09/01/2026
Văn hóa - Giải trí
TP.HCM lạnh 17°C hiếm gặp, người dân co ro trên đường đi làm
08:52 09/01/2026
Đời sống
Công nghệ 9/1: Tham vọng AI của Trung Quốc 2027, EU nới quy định về Big Tech
08:45 09/01/2026
Khoa học - Công nghệ
Phạm Thái Tuế có nên xây nhà?
08:00 09/01/2026
Gia đình
Giao thông công cộng và bất động sản: Xu thế TOD đang lên ngôi
08:00 09/01/2026
Bất động sản
Vượt 8.000 km học võ Trung Quốc, luyện công 9 tiếng mỗi ngày vì mê Lý Liên Kiệt
08:00 09/01/2026
Võ Thuật
Trung Quốc công bố những hình ảnh đầu tiên về ông trùm tội phạm Trần Chí
07:44 09/01/2026
VTC NEWS TV
Sao nhí nhận chỉ trích vì vụ hát nhép chấn động tại Olympic Bắc Kinh giờ ra sao?
07:44 09/01/2026
Sao thế giới
Ông Trump không có ý định 'ân xá' cho Tổng thống Maduro
07:37 09/01/2026
Thời sự quốc tế
Hyundai Thành Công Việt Nam tung ưu đãi mang tên “Đón năm mới - Chốt deal hời”
07:37 09/01/2026
Thị trường
51 trường đại học đồng loạt bỏ hoặc giảm xét học bạ
07:33 09/01/2026
Tin tức - Sự kiện
7 món ăn hot trend 2025 khiến dân mạng 'điên cuồng' săn lùng
07:30 09/01/2026
Gia đình
Nga cảnh báo leo thang quân sự sau khi Mỹ bắt giữ tàu chở dầu
07:14 09/01/2026
Thời sự quốc tế
Toàn cảnh nút giao thi công thần tốc, nối đường Ngọc Hồi với cao tốc Pháp Vân
07:13 09/01/2026
Tin nóng
Rộ tin Nga dùng tên lửa mới nhất tấn công mục tiêu ở Ukraine
07:12 09/01/2026
Thời sự quốc tế
Tin không khí lạnh mới nhất: Sáng nay 21 trạm ở miền Bắc dưới 10°C, Hà Nội 9,5°C
07:12 09/01/2026
Thời tiết
TP.HCM lạnh 17°C, hiếm gặp trong nhiều năm qua
07:07 09/01/2026
Đời sống
Danh sách 17 lô sữa NAN vừa được Nestlé Việt Nam thu hồi
07:03 09/01/2026
Tin tức
Đại tá Nguyễn Minh Tâm: Mỹ áp chế Venezuela để thâu tóm lợi ích từ 'sân sau'?
07:00 09/01/2026
VTC NEWS TV
Xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan hôm nay 9/1 trên kênh nào?
07:00 09/01/2026
Lịch bóng đá
Trả 20 triệu để được bế xuống dốc như công chúa ở Trung Quốc
06:55 09/01/2026
Thế giới
Người đàn ông Singapore viết thư cho tù nhân mỗi ngày để họ 'bớt cô đơn'
06:53 09/01/2026
Thế giới
HungHau Foods được vào 'Top 100 doanh nghiệp kiến tạo tương lai Việt Nam'
06:38 09/01/2026
Doanh nghiệp tự giới thiệu