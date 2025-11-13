Công ty Ba Huân nợ thuế 51 tỷ đồng, bị dừng làm thủ tục xuất nhập khẩu

(VTC News) -

Chia sẻ về thông tin Công ty CP Ba Huân nợ thuế hơn 51 tỷ đồng, Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực III (thuộc Chi Cục Hải quan Khu vực II) đã ban hành quyết định cưỡng chế về quản lý thuế, bằng biện pháp dừng làm thủ tục với hàng hóa xuất nhập khẩu, bà Phạm Thị Huân nói việc sản xuất kinh doanh của công ty bình thường, không đến mức thua lỗ. Bản thân bà nghe thông tin nợ thuế rất buồn.

Theo bà, hiện bà chỉ là Chủ tịch HĐQT danh dự, không tham gia điều hành vì đã bán cổ phần công ty. Hiện người đại diện pháp luật của Ba Huân là Tổng Giám đốc Trần Việt Hưng.

Bà trần tình vì bản thân lớn tuổi, không có người kế thừa nên phải bán công ty từ 4 năm trước. Bà chỉ ở lại công ty với vai trò Chủ tịch danh dự, hiện phía đối tác chỉ trả một phần tiền mua cổ phần, còn lại số tiền lớn vẫn nợ bà.

Công ty Ba Huân bị dừng làm thủ tục xuất nhập khẩu vì nợ thuế hơn 51 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, việc nợ thuế hơn 51 tỷ đồng của Ba Huân không phải do sản xuất kinh doanh thua lỗ, mà do trong quá trình mua bán sáp nhập dự án chưa hoàn thành thủ tục thuế.

Trước đó, Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực III (thuộc Chi Cục Hải quan Khu vực II) ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty CP Ba Huân (mã số thuế 0304244470), tại địa chỉ 22 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TP.HCM để thi hành công văn ngày 30/10 của Thuế Cơ sở 6 TP.HCM.

Lý do cưỡng chế là người nộp thuế có tiền nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định, số tiền bị cưỡng chế là hơn 51,32 tỷ đồng.

Quyết định có hiệu lực 1 năm kể từ ngày công bố, và sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đầy đủ vào ngân sách.

Bà Phạm Thị Huân, 71 tuổi, là nhà sáng lập Công ty CP Ba Huân, gắn với thương hiệu trứng Ba Huân. Từ năm 1982, bà lập vựa trứng gia cầm khá lớn ở TP.HCM lấy tên Ba Huân. Năm 1985, vựa trứng Ba Huân được đổi thành cơ sở thu mua và phân phối trứng. Năm 2000 chuyển thành doanh nghiệp. Năm 2016, Ba Huân trở thành công ty cổ phần.

Sản phẩm gia cầm và doanh nghiệp trứng gia cầm Ba Huân là thương hiệu quen thuộc không chỉ với người dùng trong nước mà còn xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Malaysia...

Hiện Ba Huân là một trong những nhà cung cấp trứng gia cầm lớn nhất cả nước, với thị phần khoảng 30%. Công ty có nhiều nông trại nhà máy đặt tại TP.HCM, Long An (Tây Ninh), Hà Nội...