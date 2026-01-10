Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

(VTC News) -

Sáng nay 10/1, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển, dự kiến mô hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu. (Ảnh: Lâm Hiển)

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, căn cứ Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và những chỉ đạo của Tổng Bí thư, cũng như ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Hà Nội đã tiếp thu đầy đủ, xin chủ trương của Bộ Chính trị và trình, xin ý kiến chỉ đạo của các lãnh đạo chủ chốt để triển khai những nhiệm vụ mang tính nền tảng.

Cụ thể gồm 2 nội dung: Báo cáo nội dung chủ yếu về xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị và sửa đổi Luật Thủ đô năm 2024; Báo cáo mô hình phát triển kinh tế - xã hội, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính gắn với giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong quá trình chuẩn bị và triển khai các nhiệm vụ trên, thành phố đã được Bộ Chính trị, Trung ương đồng ý và Quốc hội ban hành Nghị quyết số 258/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Đây là cơ chế kịp thời nhằm tháo gỡ những vấn đề lớn, cấp bách, giải quyết những điểm nghẽn hiện hữu để tạo cú hích bứt phá phát triển ngay, trong khi chờ đợi các khung pháp lý mang tính căn cơ và lâu dài được hoàn thiện.

Toàn cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: Lâm Hiển)

"Hội nghị hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là cơ hội đặc biệt để Hà Nội báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương, trực tiếp là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng về tư duy và tầm nhìn, những định hướng lớn, những vấn đề chiến lược liên quan trực tiếp đến khung thể chế, mô hình phát triển và định hướng quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm", Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nói.