Tổng Bí thư: Tuyệt đối không chống tham nhũng, tiêu cực theo kiểu phong trào

(VTC News) -

Sáng 5/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966-5/1/2026) và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị trong kỷ nguyên phát triển mới, ngành Nội chính Đảng phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang; không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và cách làm; nâng tầm tham mưu chiến lược; vững vàng làm tốt vai trò "gác gôn" cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Tổng Bí thư yêu cầu ngành Nội chính Đảng quán triệt sâu sắc tinh thần: làm công tác nội chính không chỉ đúng, mà phải trúng; không chỉ kịp thời, mà phải đi trước; không chỉ nghiêm minh, mà còn phải nhân văn.

Đề cập một số nhiệm vụ, định hướng lớn, Tổng Bí thư trước tiên quán triệt, ngành Nội chính Đảng phải thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Phải nhận thức sâu sắc mục tiêu của công tác nội chính là giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ cho "trong ấm, ngoài êm," phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ngành Nội chính Đảng cần chủ động phát hiện, nghiên cứu, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề lớn, mới, khó; tập trung tham mưu cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; xác định đúng và trúng các khâu trọng tâm, điểm đột phá để hiện thực hóa hiệu quả phương châm "bốn không" trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

"Ngành Nội chính Đảng tham mưu đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, phải tiến hành kiên trì, thường xuyên, liên tục, không ngừng, không nghỉ; tuyệt đối không làm theo kiểu phong trào", Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý.

Một yêu cầu khác được Tổng Bí thư đề cập đối với ngành Nội chính Đảng là hiện thân cho quyết tâm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "mọi người đều bình đẳng trước pháp luật", là biểu tượng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đồng thời, phát huy vai trò Cơ quan Thường trực, thực sự là "trung tâm," "khớp nối," "đầu mối" trong tham mưu, điều hòa, phối hợp; đồng thời coi trọng phòng, chống lãng phí để giải phóng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đất nước.

Ngành Nội chính Đảng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ; chú trọng các vấn đề an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh "điểm nóng".

Lưu ý cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính, Tổng Bí thư quán triệt: "Kiên quyết không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng, ban hành và thi hành pháp luật; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, gần dân, sát cơ sở, vì Nhân dân phục vụ".

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Ban Nội chính Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Với mục tiêu xây dựng ngành Nội chính Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự liêm chính, Tổng Bí thư yêu cầu phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư; có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai; có kiến thức sâu sắc về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng và là cầu nối vững chắc giữa Đảng với Nhân dân.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng ngành Nội chính Đảng tiếp tục là lực lượng trung thành, tin cậy, sắc bén của Đảng; tiếp tục lập nên nhiều thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.