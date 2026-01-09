Ông Trump: Mở rộng trấn áp các băng đảng ma túy, 'đánh mạnh trên bộ'

(VTC News) -

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ mở rộng các chiến dịch trấn áp các băng đảng ma túy, trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Sean Hannity trên Fox News.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đã chặn được 97% lượng ma túy vào Mỹ bằng đường biển, và bây giờ sẽ bắt đầu đánh mạnh trên bộ”, ông Trump tuyên bố. “Các băng đảng đang "điều hành" Mexico. Thật đau lòng khi chứng kiến những gì đang xảy ra với đất nước đó”.

Tổng thống Trump cũng cho rằng ma túy đã “giết 250,000-300,000 người ở Mỹ mỗi năm”.

Đây là cuộc phỏng vấn trực tiếp đầu tiên của ông kể từ sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ông Trump ca ngợi các binh sĩ Mỹ tham gia chiến dịch tại Venezuela, gọi họ là một “đội ngũ tuyệt vời”.

“Nhà của [ông Maduro] nằm giữa một pháo đài, với hàng nghìn người và binh lính”, ông cho biết. “Vậy mà chúng ta đã tiến thẳng vào giữa pháo đài đó. Ai có thể nghĩ làm được điều này mà không mất một ai? Kế hoạch được chuẩn bị rất hoàn hảo. Tướng ‘Razin Caine’ và Pete Hegseth thật tuyệt vời".

* Tiếp tục cập nhật