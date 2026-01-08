Ông Trump ký quyết định rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế

Theo Nhà Trắng, quyết định trên được Mỹ đưa ra sau một cuộc rà soát toàn diện đối với tất cả các tổ chức liên chính phủ, công ước và hiệp ước quốc tế mà Mỹ đang là thành viên hoặc là bên tham gia.

“Việc rút lui này sẽ chấm dứt việc sử dụng tiền thuế của người dân Mỹ cũng như sự can dự của Mỹ vào những tổ chức thúc đẩy các chương trình mang tính toàn cầu hóa hơn là ưu tiên quốc gia, hoặc xử lý các vấn đề quan trọng một cách kém hiệu quả, khiến nguồn lực của người nộp thuế Mỹ nên được phân bổ cho những mục tiêu phù hợp hơn”, Nhà Trắng nêu rõ.

Ông Trump ký quyết định rút Mỹ khỏi hàng chục tổ chức quốc tế. (Ảnh: Reuters)

Trong thông cáo, Nhà Trắng không nêu cụ thể tên các tổ chức liên quan, song khẳng định đây là những thực thể thúc đẩy “các chính sách khí hậu mang tính cực đoan, mô hình quản trị toàn cầu và các chương trình mang màu sắc ý thức hệ, xung đột với chủ quyền và sức mạnh kinh tế của Mỹ”.

Khi được yêu cầu cung cấp thêm chi tiết và danh sách cụ thể các tổ chức bị ảnh hưởng, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Donald Trump đã nhiều lần thúc đẩy việc cắt giảm vai trò và đóng góp tài chính của Mỹ trong các thể chế đa phương.

Chính quyền Trump đã dừng sự tham gia của Mỹ tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, gia hạn việc ngừng tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), đồng thời rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố kế hoạch rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Thỏa thuận khí hậu Paris, tiếp tục khẳng định quan điểm ưu tiên lợi ích quốc gia và chủ quyền của Mỹ trong các cam kết quốc tế.

Quyết định mới nhất được đánh giá là một bước đi tiếp theo trong chiến lược tái định hình vai trò của Mỹ trên trường quốc tế dưới thời Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh Washington tập trung nhiều hơn vào các ưu tiên trong nước và song phương.