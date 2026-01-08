Ông Trump: Venezuela sẽ chỉ mua hàng Mỹ, bằng doanh thu từ thỏa thuận dầu

(VTC News) -

Thông tin này được ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social hôm 7/1.

“Tôi vừa được thông báo rằng Venezuela sẽ chỉ mua các sản phẩm sản xuất tại Mỹ bằng số tiền họ thu được từ thỏa thuận dầu mỏ mới của chúng ta”, ông Trump viết.

Theo Tổng thống Mỹ, danh mục hàng hóa mà Venezuela dự kiến mua bao gồm nông sản, thuốc men, thiết bị y tế, cũng như các thiết bị nhằm cải thiện lưới điện và hạ tầng năng lượng của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi ông Trump cho biết Venezuela sẽ chuyển giao từ 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu đang bị trừng phạt cho Mỹ. Lượng dầu này sẽ được bán theo giá thị trường. Nếu thương vụ được thực hiện, tổng giá trị có thể vượt 2 tỷ USD, dựa trên giá dầu chốt phiên ngày 7/1.

Ông Trump cho biết ông đã chỉ đạo Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright “triển khai kế hoạch này ngay lập tức”, đồng thời nói rằng số dầu trên “sẽ được vận chuyển bằng các tàu chứa và đưa thẳng tới các cảng tiếp nhận tại Mỹ”.

Bài đăng của Tổng thống Mỹ không nêu rõ các chi tiết hay kế hoạch cụ thể liên quan đến việc chuyển giao.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, phát biểu với điều kiện giấu tên, nói với CNN rằng số dầu này đã được khai thác. Phần lớn hiện đang ở trên các tàu và sẽ được chuyển tới các cơ sở lọc dầu của Mỹ tại khu vực Vịnh Mexico.

Theo nguồn tin này, thông báo của ông Trump là kết quả của quá trình làm việc giữa Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright và Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Mỹ sẽ kiểm soát hoạt động bán dầu của Venezuela trong thời hạn không xác định. Phát biểu tại hội nghị năng lượng thường niên của Goldman Sachs ở Miami, ông Wright nói Mỹ sẽ tiếp thị lượng dầu thô đang được lưu kho tại Venezuela trước, sau đó tiếp tục bán sản lượng dầu khai thác trong tương lai ra thị trường.

“Chúng tôi cần đòn bẩy và quyền kiểm soát việc bán dầu đó để thúc đẩy những thay đổi bắt buộc phải diễn ra ở Venezuela”, ông Wright nhấn mạnh, đồng thời cho biết nguồn tiền thu được sẽ được gửi vào các tài khoản do Mỹ kiểm soát.

Tuy vậy, ông khẳng định Mỹ không chiếm đoạt dầu của Venezuela, và số tiền thu được từ việc bán dầu cuối cùng sẽ được đưa trở lại Venezuela.